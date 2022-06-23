擺脫疫情 長三角工業生產復甦

安徽省統計局21日公布數據顯示，5月安徽全省規模以上工業增加值同比增長5.2%，生產需求逐步恢復，主要指標增速回升，經濟運行呈現恢復趨勢。

新華社報導，5月安徽省採礦業增加值增長4.7%，製造業增長4.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.4%。

這並不是長三角地區唯一一個在5月迎來製造業良好態勢的省分。江蘇省統計局日前發布數據顯示，1至5月江蘇全省規模以上工業增加值累計增長1.1%，5月當月同指標較上月回升11.2個百分點。

與此同時，浙江省統計局發布數據顯示，5月浙江規模以上工業增加值轉降為升，同比增長1.5%，比上月回升3.4個百分點。

「近期我們明顯感覺到訂單的數量上升了，隨著疫情得到有效管控，客戶的需求量開始逐步回升，長三角的物流也越來越通暢。」安徽華晶微電子材料科技有限公司高級工程師程平說。

在安徽省合肥市瑤海區一個產業園裡，工人正操作著拉絲機，將銅絲直徑拉伸到微米級別，成為用於積體電路封裝的重要材料，這些銅絲被源源不斷地運往長三角各個積體電路生產企業。

儘管上半年長三角多地受疫情衝擊，但隨著各地疫情逐步得到控制，穩增長政策發力，各地規模以上工業企業穩步回歸正常軌道。

大陸工信部副部長辛國斌表示，從長三角地區來看，江蘇、浙江、安徽規模以上工業企業復工達產情況好於預期，上海規模以上工業企業復工率也達到96.3%，達產率超過70%。

作為大陸經濟的重要增長區，長三角匯集了汽車、半導體、太陽能等產業鏈，這裡的工業生產脈搏與全球各產業息息相關。