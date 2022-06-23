外企青島峰會 聚焦減碳新機遇

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
跨國公司搶抓大陸綠色低碳轉型市場機遇。圖為江蘇揚州江都區真武鎮曹橋村的漁光互補發電項目。（新華社）
跨國公司搶抓大陸綠色低碳轉型市場機遇。圖為江蘇揚州江都區真武鎮曹橋村的漁光互補發電項目。（新華社）

微軟承諾到2030年實現碳負排放，韓國SK集團計畫到2030年累計減少兩億噸碳排放，雀巢集團提出在2050年實現凈零碳排放……在此間舉行的第三屆跨國公司領導人青島峰會上，綠色低碳成為熱門話題，跨國公司紛紛亮出他們的「雙碳」時間表和路線圖。

新華社報導，聯合國工業發展組織投資和技術促進辦公室（北京）主任武雅斌表示，綠色發展已成為推動全球經濟社會進步的重要動能，而企業是當今世界綠色轉型的先鋒和主力。

「我們正在評估對張家港生產基地投資建造碳捕集裝置，以幫助基地每年減少3萬噸二氧化碳排放。」陶氏公司亞太區總裁彭睿思這樣描繪他們的碳減排計劃。

除致力於自身綠色低碳發展，陶氏還與其中國大陸客戶密切合作，開發創新材料和技術，推動循環經濟。

多家跨國公司負責人表示，大陸提出碳達峰、碳中和目標，在大陸的外企積極響應，在共享「雙碳」目標帶來的投資新機遇同時，助力大陸經濟社會實現綠色低碳轉型。

能源轉型是實現「雙碳」目標的主要路徑，跨國公司不斷加強在風電、太陽能、氫能等新能源產業鏈投資布局。

作為較早進入中國大陸的跨國性氣體公司，空氣產品公司一直積極助力大陸能源綠色低碳轉型。在2008年北京奧運會和2022年北京冬奧會背後，都有他們氫能服務的「身影」。去年，空氣產品公司在山東淄博建成了首座自有加氫站，服務當地綠色公交和物流，為山東省「氫進萬家」科技項目提供了有力支持。

「我們致力於將業界前沿技術和方案引入中國，以支持實現雙碳目標。」空氣產品公司全球副總裁、中國區總裁蘇俊雄說，他們將從氫能、氣化和碳捕集利用三個領域，加快創新解決方案大型示範項目的落地實施。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院發布的相關報告認為，大陸製造業供應鏈體系加快向能源消費低碳化、資源利用循環化、生產過程清潔化、產品供給綠色化轉型，對擁有先進投資運營模式和產品技術標準的跨國公司而言，是搶佔先機、構建競爭力的絕佳機會。

「今年前5個月，在中國的採購量比去年同期增長約60%。」能源科技企業貝克休斯全球副總裁、中國區總裁曹陽說，雙碳目標讓他們看到了廣闊的市場前景。

北京冬奧 碳排放

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