台式精緻醫療登陸 做出好「口」碑

整潔、溫馨的就診環境；每日預約接待4至6位客人；就診時一人一間診室，有專屬問診時長；定期跟蹤回訪……「登陸」近10年，來自台中的牙科博士王順正在湖南長沙開辦精銳齒科，將台灣私人專屬牙醫的精細化服務理念注入日常口腔健康診療中，讓看牙成為一種享受，從而打出好口碑。

中新社報導，「大陸醫療市場發展迅速，惠台政策的加持，也給各行業台胞登陸提供越來越多便利。」王順正說，隨著交流增多，越來越多台籍醫師選擇加入大陸專業團隊中，將台灣先進的臨床經驗、服務與大陸技術、資源相結合，共謀發展。

2004年從菲律賓優西亞諾大學牙醫學博士畢業後，70後的王順正受聘回到台灣一家牙科診所工作，其間業務水平不斷提升。據他介紹，大約30多年前，台灣就有矯正、種植牙齒等業務，牙醫很受尊重。

因妻子游靜是長沙人，王順正夫婦倆時常往返於台灣和湖南。2014年，他們看中大陸醫療健康領域的快速發展機遇，與幾位台灣醫生合夥，在長沙開辦了一家大型口腔醫院，王順正任院長。2019年，他開設個人診所。

「剛來的時候，發現還是有不少人是牙齒出現問題後才來就醫。湖南人愛嚼檳榔，這對牙齒危害不小。」除日常看診外，王順正還會精心準備好宣傳資料，進銀行、學校、郵政局等宣講愛牙知識。

引進台式精緻醫療服務理念，王順正將工作室佈置成家的感覺，陳列有致，洗漱間牙膏、牙刷、牙線、漱口水等一應俱全，讓前來看牙的患者一踏入就記得要先清潔口腔，從而養成好習慣。乾淨的環境、精細的問診服務也間接幫助不少人戒煙戒檳榔。

王順正說，隨著大陸經濟社會的快速發展，人們生活水平越來越高，對牙齒的健康保護意識逐步提升，目前診所以兒童、青少年牙齒矯正為主的業務占四成。

日常經營中，王順正專注看診，堅持不做廣告營銷，靠患者口口相傳做口碑。游靜主外，經常參加由政府相關部門舉辦的服務台胞的培訓，涉及衛生、法律、政策解讀等。

如今，王順正早已習慣在第二故鄉湖南的生活，兩個孩子在長沙上學，他希望孩子們能成為牙醫二代，在做好傳承的同時，繼續助力兩岸醫衛交流合作。