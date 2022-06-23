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看好大灣區 台商有興奮有隱憂

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大灣區建設為台商帶來發展信心。圖為東莞市凱格精機股份有限公司的作業員在工作中。（新華社）
大灣區建設為台商帶來發展信心。圖為東莞市凱格精機股份有限公司的作業員在工作中。（新華社）

今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布三周年，對於在粵港澳大灣區核心城市——東莞深耕多年的台商來說，粵港澳大灣區發展帶來了哪些變化？陸媒訪問了東莞市台商投資企業協會會長吳勝豐，聽他講述東莞台商在大灣區發展中的機遇與挑戰。

中新社報導，粵港澳大灣區包括香港、澳門和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市，是中國大陸開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。

自2019年2月18日《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布以來，粵港澳大灣區建設進入快速實施階段。

吳勝豐表示，粵港澳大灣區的建設給東莞台商帶來很大發展信心，東莞台商也看到巨大商機，都想抓住機遇參與其中。東莞台商深耕大灣區多年，在製造業、外貿等方面具有優勢，在參與粵港澳大灣區的建設中，東莞台商還是要繼續發揮自己原本的製造業優勢，抓住粵港澳大灣區製造業轉型升級的機遇。

不過，面對粵港澳大灣區建設的快速推進，東莞台商有興奮也有隱憂。吳勝豐表示，最讓他感到擔憂的是隨著粵港澳大灣區建設的推進，東莞土地價格快速上漲，資源供給也更加緊張。

吳勝豐建議，粵港澳大灣區各個城市在參與大灣區發展過程中應該錯位發展，保持各自的產業優勢。例如東莞是製造業城市，那在大灣區的發展中還是要保持製造業的優勢，讓粵港澳大灣區的發展帶給製造業企業更多的機會。

吳勝豐表示，粵港澳大灣區城市群最大的特點就是外貿發達，今後這些城市對外開放程度會更高。當前東莞台商的外貿訂單一直保持穩定，從這就可以看出台商在外貿方面一直有自己的獨特優勢，這也是台商參與粵港澳大灣區發展的底氣。

台商 廣東 香港

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