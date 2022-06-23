山西長治陸港 首開國際貨運

21日，一列滿載日用百貨和機械配件等貨品的國際聯運貨物列車，從山西長治陸港物流園區鳴笛啟程，駛向哈薩克和烏茲別克。這是從中國大陸晉東南地區開出的首趟國際聯運貨物班列。

中新社報導，此條班列線路的開行，是中國鐵路鄭州局集團有限公司在山西開通的首條國際聯運貨物列車，將構建晉東南地區對外開放的新通道，助力山西全方位對外開放的新格局。

長治陸港物流園區是華遠國際陸港集團有限公司山西國際物流有限公司投資規模最大的物流園區，接軌於瓦日鐵路長子南站，具備快裝發運、集裝箱發運和國際班列發運等功能，可連接貫通大陸國內鐵路運輸線路，經由口岸發往國外連通世界。

山西國際物流有限公司相關負責人表示，將以此次國際聯運貨物列車開通為起點，做好貨源組織、常態化開行等工作，整合當地外貿資源，促進更多貨物在當地集結，為地區經濟高質量發展提供堅實的物流支撐。