陸智慧手機 同期出貨量大跌

最近多起調查顯示，大陸手機出貨量普遍下跌，還有媒體稱年輕人已不太願意頻繁換手機了。究其原因，不外新手機愈來愈貴、且無太多新功能，甚至有人認為手機已成生活上的負擔。

澎湃新聞報導，近日，一則「中國智慧手機4月出貨量同比下降34.4%」的資料，引發關注。除此之外，多項統計資料也顯示這一趨勢。一季度，大陸智慧手機出貨7560萬台，同比下滑18%；大陸國家統計局資料也顯示，4月通訊器材類零售額同比下降21.8%。中國信通院20日公佈數據也顯示，今年累計到5月，大陸國內市場手機出貨量1.08億台，較去年同期大減27.1%。

年輕人對手機的消費熱情下降，換機週期從過去的一年半拉長到三年，甚至更久。導致此現象有多重原因。

報導稱，就不同的個人來說，遲遲不換新手機，原因也是複雜的，例如已用習慣了一部手機，已經不太想重新去適應另外一部。

還有漲價的因素，根據「Canalys 2021年度智慧手機市場分析報告」，2021年智慧手機平均售價同比上漲10%；而Counterpoint的資料顯示，中國大陸市場手機的平均售價已經從過去的1500元（人民幣，下同）至2000元增長至2700元至3000元的價位段。價格的上漲，讓一些手頭不太寬裕的年輕人選擇再忍一忍。

三是手機新功能幾乎都已開發充分，那種顛覆性的新鮮感越來越少。不像是以前智慧手機在迭代時，出現的新功能、新體驗給人的誘惑力和衝擊力都很大。現在是手機越來越不值得換了。

最後從更深層的角度來說，或許人們已開始反思手機給人帶來的副作用，甚至是不必要的負擔。比如它對時間的分割與佔據、對生活的打擾與消磨等。長期來看，手機銷量下降，或是一種大勢所趨。