大陸擬禁電商等平台參與藥品網售

大陸國家藥品監督管理局擬規定，第三方平台提供者不得直接參與藥品網路銷售活動。業界認為，基於藥品保管和品質安全等考量，官方加強藥品網路交易第三方平台的監管有其重要意義。這將對京東、天貓等電商造成不利影響。

據紅星新聞，大陸國家藥監局日前發布「藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）」，歷時一個月的公開徵求意見已正式截止。隨著第三方平台的藥品零售市場規模愈來愈大，官方也將進一步明確相關的管理義務。如此次新增的第83條中明確規定：第三方平台提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動。

在「藥品管理法實施條例」修訂部門座談會上，有與會人士表示，官方擬將進一步地明確化醫藥電商平台在自營和第三方業務的界線，反向要求電商平台純粹地自營藥品銷售業務；不然就是僅做一個第三方平台，不允許藥品網路銷售平台處於球員兼裁判狀態。

中國衞生法學會常務理事、北京市華衞律師事務所副主任鄧利強表示，網購藥品成為民眾習慣的消費模式，背後卻存在不及格藥店、不實廣告等問題，患者可能買到不合規定藥品。

一名醫藥電商平台業務負責人說，目前藥品網路銷售平台有自營業務也有第三方業務，但是自營佔比較大。一些銷量不大卻又有消費者固定購買需求的藥品，就不適合自己進行銷售，因為佔庫存，容易提高營運成本，所以這類產品多會透過第三方平台進行銷售，作為自營的業務補充。