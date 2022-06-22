中國住建部推階段性減租 助企業抗疫紓困

面對本土疫情反覆，中國大陸住房和城鄉建設部（住建部）等8部門22日公告，對被列為疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內，服務業小微企業和個體工商戶承租國有房屋者，2022年可減免6個月租金，其他地區則減免3個月租金。

公告還指出，對於出租人進行減免租金，稅務部門將根據地方政府有關規定，減免出租人當年房產稅、城鎮土地使用稅；同時，鼓勵國有銀行對減免租金的出租人，視需要給予優惠利率質押貸款等支持。

值得注意的是，大陸住建部也鼓勵非國有房屋出租人進行減租。公告表示，非國有房屋出租人對服務業小微企業和個體工商戶減免租金的，除同等享受上述政策優惠外，鼓勵各地給予更大力度的政策優惠。

但公告也強調，透過轉租、分租形式出租房屋的，要確保租金減免優惠政策惠及最終承租人，不得在轉租、分租過程哄抬租金。

據大陸住建部網站，該《推動階段性減免市場主體房屋租金工作的通知》，由住建部、國家發改委、財政部、人民銀行、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、銀保監會8部門共同印發。