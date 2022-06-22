快訊

疑裝備故障...S-70C反潛直升機墜毀4人送醫 海軍司令部回應了

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀釀4傷 已知2人嚴重燒燙傷

陸財政部副部長許宏才 任人行貨幣政策委員會委員

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸財政部副部長許宏才。取自國新辦網站
大陸財政部副部長許宏才。取自國新辦網站

大陸國務院辦公廳於22日，調整中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會組成人員。據通知，由大陸財政部副部長許宏才擔任貨幣政策委員會委員，余蔚平不再擔任該職務。

根據大陸財政部網站，許宏才和余蔚平目前均為大陸財政部黨組成員、副部長。

今年3月29日，余蔚平和新上任的大陸國家統計局長康義，才剛取代前財政部副部長鄒加怡、前國家統計局長寧吉喆，進入人行貨幣政策委員會。

據人行公告名單，貨幣政策委員會現由14名成員組成，包括人民銀行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、大陸國家外匯管理局局長潘功勝、中國銀行業協會會長田國立等。

在職責方面，人行貨幣政策委員會需在綜合分析宏觀經濟形勢的基礎上，依據大陸的國家宏觀調控目標，討論貨幣政策的製定和調整、一定時期內的貨幣政策控制目標、貨幣政策工具的運用、有關貨幣政策的重要措施、貨幣政策與其他宏觀經濟政策的協調等重大事項並提出建議。

許宏才是財經專業出身，長期在大陸財政部工作，歷任財政部預算司副司長、司長，以及財政部部長助理等職，2019年3月出任財政部黨組成員、副部長。

在5月中旬的一場記者會上，許宏才表示，目前大陸財政政策主要圍繞三方面工作展開，一是加速實施新的組合式稅費支持政策，激發市場主體活力；二是加快地方政府專項債券發行使用，帶動擴大有效投資；三是加大助企紓困政策力度，幫助企業渡過難關。

中國人民銀行

延伸閱讀

大陸官方：已有28國出現猴痘病例 大陸尚無報告病例

石斑禁銷大陸找出路 陳其邁推薦石斑魚薯條愈吃愈涮嘴

大陸禁我石斑魚 蔡英文總統謝日本支持「民主的魚」

稀釋果蔬汁 有條件享優稅

相關新聞

三大電信商5G用戶接近9億戶 中國移動地位繼續加強

大陸三大電信商均發布5月的營運數據，5G用戶總數已經接近9億戶，這代表大部分用戶升級到5G，其中中國移動5G套餐用戶增速...

大陸科創板成立三年 蘇州、合肥成為科創企業黑馬城市

大陸科創板日前開板三周年，上交所官網顯示，目前科創板共有428家上市公司，總市值為人民幣5.11兆元。

日本記憶體教父的最後一役 大陸超台趕美韓的機會來了？

大陸今年剛成立的DRAM（動態隨機存取記憶體）公司昇維旭，近日宣布任命「日本記憶體教父」坂本幸雄為首席戰略官，引起兩岸半導體業關注。

降低監管壓力 路透：阿里巴巴與螞蟻集團減少合作

據路透報導，在監管的壓力之下，阿里巴巴與螞蟻集團正逐步降低合作，並各自獨立尋求新業務，甚至成為競爭者。過去螞蟻申請IPO...

中英雙語直播帶貨 新東方靠「清流風」復活

「花無百日紅」，這個道理同樣適用直播界。在一波波短兵相接的競爭中，想要不被後浪推死在沙灘上，深諳「失之東隅，收之桑榆」的...

中國大陸財長：經濟不確定性上升 財政平衡壓力大

中國財政部長劉昆21日表示，當前經濟發展不確定性上升，財政收支平衡壓力較大，完成預算需要付出艱苦努力，將加大宏觀政策調節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。