陸財政部副部長許宏才 任人行貨幣政策委員會委員

大陸國務院辦公廳於22日，調整中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會組成人員。據通知，由大陸財政部副部長許宏才擔任貨幣政策委員會委員，余蔚平不再擔任該職務。

根據大陸財政部網站，許宏才和余蔚平目前均為大陸財政部黨組成員、副部長。

今年3月29日，余蔚平和新上任的大陸國家統計局長康義，才剛取代前財政部副部長鄒加怡、前國家統計局長寧吉喆，進入人行貨幣政策委員會。

據人行公告名單，貨幣政策委員會現由14名成員組成，包括人民銀行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、大陸國家外匯管理局局長潘功勝、中國銀行業協會會長田國立等。

在職責方面，人行貨幣政策委員會需在綜合分析宏觀經濟形勢的基礎上，依據大陸的國家宏觀調控目標，討論貨幣政策的製定和調整、一定時期內的貨幣政策控制目標、貨幣政策工具的運用、有關貨幣政策的重要措施、貨幣政策與其他宏觀經濟政策的協調等重大事項並提出建議。

許宏才是財經專業出身，長期在大陸財政部工作，歷任財政部預算司副司長、司長，以及財政部部長助理等職，2019年3月出任財政部黨組成員、副部長。

在5月中旬的一場記者會上，許宏才表示，目前大陸財政政策主要圍繞三方面工作展開，一是加速實施新的組合式稅費支持政策，激發市場主體活力；二是加快地方政府專項債券發行使用，帶動擴大有效投資；三是加大助企紓困政策力度，幫助企業渡過難關。