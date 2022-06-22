共軍「反導」試驗成功 專家：已具實戰能力

共軍日前宣布，在中國大陸境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的，對此中國大陸軍事專家表示，共軍相關技術已成熟、達實戰能力。

新加坡聯合早報21日引述大陸軍事專家宋忠平說法指出，6月19日晚間的試驗不止是技術驗證，也是共軍進行的一次實戰打靶演練，而共軍迅速官宣，一是展示軍事透明，二是展示威懾力。

從2010年1月以來，共軍已進行六次陸基中段反導攔截技術試驗，對此宋忠平認為，該項技術應該已經成熟並形成實戰能力。

所謂「中段」反導，指的是導彈在大氣層外飛向目標的過程，這段過程飛行時間較長，防禦方雷達探測時間較多，發射攔截彈時間也較充分，若一枚不中，還可再發幾枚，進行多層攔截。目前沒有國家能做到尚未飛出大氣層階段的「初段」攔截；而重返大氣層的「末段」攔截已接近目標，防禦若失敗風險極大。

宋忠平介紹，在技術上，共軍中段反導技術與美國類似，也採用動能直接碰撞（KKV）技術作為核心，而不是像俄羅斯那樣靠戰鬥部碎片近炸方式去摧毀對方目標，戰鬥部指的是各類彈藥和導彈毀傷目標的最終毀傷單元，主要由殼體、戰鬥裝藥、引爆裝置和保險裝置組成；共軍採用的動能直接碰撞技術對攔截彈的要求很高，「須具備強大預警、導航、制導與控制綜合能力才能做到」。