中國大陸多地救房市 多年前「房票」制度重現

中國大陸房市低迷之際，不少地方政府把多年前的「房票」制度重新推出，作為刺激民眾購買房屋的政策手段。

據財新網報導，2022年4月至今，發佈「房票安置」政策的城市數量已超過10個，其中以常熟、紹興、嘉興等三、四線城市為主，6月20日，河南省會鄭州亦加入。

所謂「房票安置」，指的是在棚戶區改造中，政府向被徵收房屋的所有權人發放房票，房票面值為安置補償權益貨幣量化後的總金額，持票人可在有效期內購買政府指定的開發商的房子，具體的細節規定，各地則有所差異。而通常棚戶區改造的常用安置手段為貨幣安置和實物安置。

報導指出，房票不是首次出現，在上一輪中國大陸「去庫存」浪潮中，多地就推出過房票安置制度，如內蒙古鄂爾多斯曾在2015年12月推出房票安置辦法，在8個月內有超過5,500套房屋的庫存消化。