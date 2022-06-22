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長沙開放型經濟座談會 中寮鐵路經貿平台簽約

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

長沙市開放型經濟座談會暨重大項目簽約20日在湖南長沙舉行。中老（中寮）鐵路一路兩園國際經貿合作平台項目在現場簽約，將搭建寮國農產品進入中國大陸市場的貿易橋梁。

中新社報導，該項目是長沙對接區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的代表性項目，也是推動湖南與寮國農林部省部合作落地的標誌性項目。項目將依託中老（中寮）經濟走廊和中老（中寮）鐵路通車的契機，以寮國萬象市現代農業產業園為基礎，對接長沙金霞經濟開發區，建設聯通中寮乃至東協的國際經貿平台。

該項目以湖南炫燁生態農業發展有限公司、湖南糧食集團有限責任公司、湖南金霞發展集團有限公司為主體，將以中老鐵路為產業鏈條，充分開發寮國的農產品市場和農業資源，盼能打造一條「農產品入中，工業品入老」的中寮深度經貿往來路線。

根據協議，2022年，通過該平台進口的主要農產品有大米、香蕉、玉米等，計畫打通「中老班列+貿易模式」。2022年至2025年，預計每年進口農產品從約10萬噸增至100萬噸，累計進口約20億美元。

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