對外貿新業態跨境結算 陸央行加大支持

為穩定外貿發展，中國人民銀行（大陸央行）21日發布通知，表態加大對外貿新業態跨境人民幣結算業務的支持力度，以進一步發揮跨境人民幣結算業務服務實體經濟、促進貿易投資便利化的作用。

據《關於支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》指出，在「了解你的客戶」、「了解你的業務」和「盡職審查」三原則的基礎上，境內銀行可與依法取得互聯網支付業務許可的非銀行支付機構、具有合法資質的清算機構合作，為市場交易主體及個人提供經常項下跨境人民幣結算服務。

通知明定，所稱市場交易主體是指跨境電子商務、市場採購貿易、海外倉和外貿綜合服務企業等外貿新業態經營者、購買商品或服務的消費者。

但通知也要求，與支付機構合作的境內銀行，應具三年以上相關經驗，有能力審核業務真實性、合法性，以及具備反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統處理能力。

通知指出，要支持境內銀行和支付機構提升服務能力，加大對外貿新業態跨境人民幣結算業務的支持力度，豐富外貿新業態跨境人民幣結算業務配套產品，降低市場交易主體業務辦理成本。

據了解，大陸央行該項通知將自2022年7月21日起實施。