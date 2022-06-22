快訊

高溫炎熱午後雨 吳德榮：近期颱風生成機率偏低

政治介入？ 任警政署長近5年 陳家欽突提退休申請

美股反彈 道瓊漲641點重登3萬大關、那指大漲2.54%

對外貿新業態跨境結算 陸央行加大支持

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
陸央行加大對外貿新業態跨境結算支持。（新華社）
陸央行加大對外貿新業態跨境結算支持。（新華社）

為穩定外貿發展，中國人民銀行大陸央行）21日發布通知，表態加大對外貿新業態跨境人民幣結算業務的支持力度，以進一步發揮跨境人民幣結算業務服務實體經濟、促進貿易投資便利化的作用。

據《關於支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》指出，在「了解你的客戶」、「了解你的業務」和「盡職審查」三原則的基礎上，境內銀行可與依法取得互聯網支付業務許可的非銀行支付機構、具有合法資質的清算機構合作，為市場交易主體及個人提供經常項下跨境人民幣結算服務。

通知明定，所稱市場交易主體是指跨境電子商務、市場採購貿易、海外倉和外貿綜合服務企業等外貿新業態經營者、購買商品或服務的消費者。

但通知也要求，與支付機構合作的境內銀行，應具三年以上相關經驗，有能力審核業務真實性、合法性，以及具備反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統處理能力。

通知指出，要支持境內銀行和支付機構提升服務能力，加大對外貿新業態跨境人民幣結算業務的支持力度，豐富外貿新業態跨境人民幣結算業務配套產品，降低市場交易主體業務辦理成本。

據了解，大陸央行該項通知將自2022年7月21日起實施。

人民幣 大陸央行 中國人民銀行

延伸閱讀

人行：加大對外貿新業態跨境結算支持

企業列報轉投資虧損 三重點

浙江數位轉型 助企業接軌國際

大陸人行三招 降微企融資成本

相關新聞

恒大三企業 可能被迫下市

中國恒大可能面臨被迫下市的命運，由於去年財報遲未公布，港交所已發文提醒中國恒大、恒大物業及恒大汽車，若未公布財報且未在1...

「海創會」閉幕 共簽約415項

第二十屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）20日在福州閉幕。海創會組委會通報，據不完全統計，共簽約項目415項，簽約...

粵外匯便利化 擴大試點

大陸國家外匯管理局廣東省分局20日通報稱，為進一步助企紓困，助力廣東涉外經濟高質量發展，該局近日印發《國家外匯管理局廣東...

陸5央企 轉為國有資本投資公司

根據大陸國務院國資委消息，國資委近日印發通知對國有資本投資公司試點企業進行了調整優化，明確中國寶武鋼鐵集團有限公司、國家...

陸27省房價同比下跌 重慶居首

易居研究院智庫中心20日發布的報告顯示，今年前5個月，中國大陸31省中，27省房價同比下跌，其中重慶房價跌幅居首。

海南自貿港 推優化營商環境方案

大陸海南省人民政府辦公廳20日對外公布《海南自由貿易港進一步優化營商環境行動方案》（簡稱方案），明確要進一步構建自由便利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。