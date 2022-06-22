陸5央企 轉為國有資本投資公司

根據大陸國務院國資委消息，國資委近日印發通知對國有資本投資公司試點企業進行了調整優化，明確中國寶武鋼鐵集團有限公司、國家開發投資集團有限公司、招商局集團有限公司、華潤（集團）有限公司和中國建材集團有限公司等5家央企，正式轉為國有資本投資公司。

新華社報導，根據《關於國有資本投資公司改革有關事項的通知》，中國航空工業集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、中國機械工業集團有限公司、中國鋁業集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中糧集團有限公司、中國五礦集團有限公司、中國通用技術（集團）控股有限責任公司、中國交通建設集團有限公司、中國保利集團有限公司和中國廣核集團有限公司等12家企業，繼續深化試點。

通知要求，準確把握國有資本投資公司功能定位，持續深化改革成果，有效發揮功能作用，加快形成具有鮮明特點的發展模式。

據了解，國資委下一步將指導推動國有資本投資公司穩步實施綜合性改革，加快建設世界一流企業，為增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力發揮更大作用。

改組組建國有資本投資、運營公司，是推進國有資本授權經營體制改革的重要舉措。

國投有關負責人表示，下一步，國投將會按照大陸國務院國資委統一部署，牢牢把握國有資本投資公司的職責定位，認真落實各項任務要求，並持續深化鞏固改革成果，以更好發揮國有資本投資公司的功能作用，努力形成更具鮮明特點的發展模式，努力走在央企改革發展前列。