快訊

高溫炎熱午後雨 吳德榮：近期颱風生成機率偏低

政治介入？ 任警政署長近5年 陳家欽突提退休申請

美股反彈 道瓊漲641點重登3萬大關、那指大漲2.54%

陸5央企 轉為國有資本投資公司

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸國務院國資委消息，國資委近日印發通知對國有資本投資公司試點企業進行了調整優化，明確中國寶武鋼鐵集團有限公司、國家開發投資集團有限公司、招商局集團有限公司、華潤（集團）有限公司和中國建材集團有限公司等5家央企，正式轉為國有資本投資公司。

新華社報導，根據《關於國有資本投資公司改革有關事項的通知》，中國航空工業集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、中國機械工業集團有限公司、中國鋁業集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中糧集團有限公司、中國五礦集團有限公司、中國通用技術（集團）控股有限責任公司、中國交通建設集團有限公司、中國保利集團有限公司和中國廣核集團有限公司等12家企業，繼續深化試點。

通知要求，準確把握國有資本投資公司功能定位，持續深化改革成果，有效發揮功能作用，加快形成具有鮮明特點的發展模式。

據了解，國資委下一步將指導推動國有資本投資公司穩步實施綜合性改革，加快建設世界一流企業，為增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力發揮更大作用。

改組組建國有資本投資、運營公司，是推進國有資本授權經營體制改革的重要舉措。

國投有關負責人表示，下一步，國投將會按照大陸國務院國資委統一部署，牢牢把握國有資本投資公司的職責定位，認真落實各項任務要求，並持續深化鞏固改革成果，以更好發揮國有資本投資公司的功能作用，努力形成更具鮮明特點的發展模式，努力走在央企改革發展前列。

國務院 競爭力

延伸閱讀

寇健文：習近平不分享權力 二十大不會有「習王體制」

大陸挺企業紓困 准緩繳醫保

清零令財政陷困境？上海國資委呼籲黨員幹部捐款

深圳賓利姐與國企書記婚宴被曝 網：這不是結婚那什麼是結婚

相關新聞

恒大三企業 可能被迫下市

中國恒大可能面臨被迫下市的命運，由於去年財報遲未公布，港交所已發文提醒中國恒大、恒大物業及恒大汽車，若未公布財報且未在1...

「海創會」閉幕 共簽約415項

第二十屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）20日在福州閉幕。海創會組委會通報，據不完全統計，共簽約項目415項，簽約...

粵外匯便利化 擴大試點

大陸國家外匯管理局廣東省分局20日通報稱，為進一步助企紓困，助力廣東涉外經濟高質量發展，該局近日印發《國家外匯管理局廣東...

陸5央企 轉為國有資本投資公司

根據大陸國務院國資委消息，國資委近日印發通知對國有資本投資公司試點企業進行了調整優化，明確中國寶武鋼鐵集團有限公司、國家...

陸27省房價同比下跌 重慶居首

易居研究院智庫中心20日發布的報告顯示，今年前5個月，中國大陸31省中，27省房價同比下跌，其中重慶房價跌幅居首。

海南自貿港 推優化營商環境方案

大陸海南省人民政府辦公廳20日對外公布《海南自由貿易港進一步優化營商環境行動方案》（簡稱方案），明確要進一步構建自由便利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。