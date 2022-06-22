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陸27省房價同比下跌 重慶居首

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

易居研究院智庫中心20日發布的報告顯示，今年前5個月，中國大陸31省中，27省房價同比下跌，其中重慶房價跌幅居首。

中新社報導，官方數據顯示，今年1-5月，大陸31省新建商品房成交面積為50738萬平方公尺，同比下降24%，相比1-4月21%的降幅略有擴大。當前樓市普遍成交行情偏弱、陷入低谷。

從具體省份來看，報告指出，前5個月，大陸31省均出現了同比增速為負的現象。其中，海南、新疆和福建，降幅為個位數，分別為2%、2%和8%。剩下的28個省均出現兩位數的同比下滑。吉林、浙江、遼寧、天津和江蘇5省的降幅較大，均超過40%。

從房價來看，基於大陸國家統計局官方數據測算，今年1-5月，大陸31省新建商品房成交均價為每平方公尺9527元人民幣，同比下降10%，跌幅相比1-4月的11%略微收窄。

從具體省份看，今年1-5月，大陸僅有4個省房價沒有出現同比下跌，即上海、寧夏、浙江和新疆，房價同比漲幅分別為4%、2%、0%和0%。不過，報告指出，這並不意味著當地樓市表現強勁。如浙江房價雖總體持平，但市場成交數據萎縮態勢明顯。

剩下的27個省均出現不同程度的房價下跌態勢。其中，重慶、黑龍江、雲南、廣西和青海等房價跌幅較大，其跌幅分別為22%、16%、15%、13%和13%。近月來普遍發布了穩樓市政策，後續或將帶動量價數據企穩。

從單月數據看，微弱的復甦跡象也開始出現。報告指出，今年5月，大陸31個省中，有26個省新建商品房成交面積出現了環比上升。其中，廣東、江蘇、浙江和山東四省商品房成交面積環比增速較快。報告認為，在穩經濟一籃子政策大框架下，各地各類穩樓市政策有望推動房地產交易數據逐漸走出低谷。

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