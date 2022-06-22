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「海創會」閉幕 共簽約415項

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第二十屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）20日在福州閉幕。海創會組委會通報，據不完全統計，共簽約項目415項，簽約總金額逾2700億元（人民幣，下同）。

中新社報導，為期三天的第二十屆海創會採用線上和線下相融合的方式，聚焦四大經濟，設置數位經濟館、海洋經濟館、綠色經濟館、文旅經濟館及綜合創新館，分設創新成果展、國企創新展、金融服務展、陸海協作展等，展示面積約6.5萬平方公尺。

本屆海創會湧現了一批重大科技創新成果：福建省汽車工業集團有限公司展示的125kW級燃料電池系統為業內首創；寧德青拓集團展示了新研發生產的手撕鋼，填補了0.03mm-0.07mm厚度區間產品空白等。

據統計數據顯示，本屆海創會期間共有1100多家企業參展，舉辦了31場會議、論壇、簽約等活動；其中福建金融服務四大經濟對接會上，24個項目進行集體簽約，簽約總金額逾1700億元，創歷史新高。

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