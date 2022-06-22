「海創會」閉幕 共簽約415項
第二十屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）20日在福州閉幕。海創會組委會通報，據不完全統計，共簽約項目415項，簽約總金額逾2700億元（人民幣，下同）。
中新社報導，為期三天的第二十屆海創會採用線上和線下相融合的方式，聚焦四大經濟，設置數位經濟館、海洋經濟館、綠色經濟館、文旅經濟館及綜合創新館，分設創新成果展、國企創新展、金融服務展、陸海協作展等，展示面積約6.5萬平方公尺。
本屆海創會湧現了一批重大科技創新成果：福建省汽車工業集團有限公司展示的125kW級燃料電池系統為業內首創；寧德青拓集團展示了新研發生產的手撕鋼，填補了0.03mm-0.07mm厚度區間產品空白等。
據統計數據顯示，本屆海創會期間共有1100多家企業參展，舉辦了31場會議、論壇、簽約等活動；其中福建金融服務四大經濟對接會上，24個項目進行集體簽約，簽約總金額逾1700億元，創歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言