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「德陽造」 助粵港澳大灣區電網

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
由東方電機提供4台機組及附屬設備的梅州抽水蓄能電站，近日正式投產發電，圖為梅州抽水蓄能電站2號機組。圖／本報四川德陽傳真
由東方電機提供4台機組及附屬設備的梅州抽水蓄能電站，近日正式投產發電，圖為梅州抽水蓄能電站2號機組。圖／本報四川德陽傳真

由東方電機提供4台機組及附屬設備的梅州抽水蓄能電站，近日正式投產發電。至此，粵港澳大灣區電網抽水蓄能總裝機達到近1000萬千瓦，標誌著清潔能源比重最高的世界級灣區電網建成。

梅州抽水蓄能電站，位於廣東省梅州市五華縣，總庫容位居大陸抽水蓄能電站第二。電站總裝機容量240萬千瓦，分兩期建設，首期裝機容量120萬千瓦，安裝4台30萬千瓦抽水蓄能機組。4台機組均由東方電機自主研製，實現機組開關成套設備國產化，打破了該系列設備長期被國外廠商壟斷的局面。

據了解，梅州電站的水頭變幅是400公尺水頭段水頭變幅最大的抽水蓄能電站之一。水頭變幅大是定速抽蓄機組的「剋星」，加上嚴格的吸出高度控制，給水力研發帶來了巨大挑戰，壓力脈動、空化、駝峰和S形等安全穩定性關鍵技術的研發難度也極大。

2018年11月合約簽訂後，總部位於四川德陽的東方電機組織精幹力量開展攻關，從主體工程開工至電站全面投產，僅用時48個月，創造了抽水蓄能機組啟動調試用時最短紀錄，和行業內抽水蓄能機組發電最快紀錄，創造了新的「東電速度」。

該電站建成後，每年可節約標準煤17.1萬噸，減少二氧化碳排放42.8萬噸，減少二氧化硫及粉塵排放0.15萬噸，有效優化電網系統電源結構。

廣東 標誌 碳排放

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