海南自貿港 推優化營商環境方案

大陸海南省人民政府辦公廳20日對外公布《海南自由貿易港進一步優化營商環境行動方案》（簡稱方案），明確要進一步構建自由便利的貿易投資環境，強化外商投資服務和保護。

中新社報導，《方案》共有35項措施，聚焦優化政務服務環境、市場環境、貿易投資環境、法治環境、人文生態環境和強化市場主體生產經營的要素保障，實施一批優化營商環境領跑行動。

在自由便利的貿易投資環境構建上，《方案》提出，簡化外資項目核准手續，所有備案的外資項目實行告知性備案管理。提高外資行政許可辦理效率，推行外資行政許可告知承諾制。完善外資企業投融資、人員出入境等便利化舉措，降低外資企業運營成本。加強外商投資保護，建立健全外商投訴工作機制，保護外商合法權益。

在對接國際高標準經貿規則上，海南將推進《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）海南落實舉措的實施工作，探索實施全球資源要素引進計畫和重點國別合作計畫。海南探索先行先試《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等國際高標準經貿規則，推進服務貿易創新發展，對貨物貿易逐步實行以零關稅為主要特徵的自由化便利化制度安排。

《方案》明確，海南自貿港將優化通關模式和加強口岸基礎設施建設，推動儋州洋浦一線放開、二線管住進出口管理制度和通關便利措施試點擴區，給予海關AEO企業（經認證的經營者）更便利的通關服務，開展與粵港澳大灣區港口通關便利化合作。

為構建高效便捷的政務服務環境，《方案》要求海南建立與自貿港相適應的最簡權力清單，持續減少行政許可事項。為構建公平競爭的市場環境，海南將探索實施市場准入承諾即入制。

為構建公平公正的法治環境，海南將加快建立與大陸海南自由貿易港法相配套的法規體系，結合2025年前全島封關運作任務，重點開展貿易投資自由便利、民生保障、生態保護、風險防範等方面立法工作。