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李克強：釋放煤炭產能 防止拉閘限電
大陸國務院總理李克強表示，目前是迎峰度夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能，能開盡開，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電；總體看今年大陸全國小麥比去年增產豐收已成定局，為全年糧食穩產打下基礎，對穩物價至關重要。
據香港信報財經網，李克強在河北省高碑店、涿州考察時稱，糧食和能源是穩物價基本支撐，近年來中國大陸一直實施穩健的貨幣政策，沒有超發貨幣，很重要的也是為防通膨，為應對新挑戰、靈活實施貨幣政策留下空間。
他續稱，要通過擴建改造有序增加高效清潔煤電產能，既增加電力保供能力，也為發展風光電等新能源提供支撐。
另據新華社，李克強五月中旬曾考察雲南西電東送電力調控中心，強調能源穩定供應是保障發展和穩物價的重要支撐，今年要堅決杜絕拉閘限電。水電是重要的綠色能源，今年長江上游來水偏多，要科學調度，抓住有利條件多發電，完成西電東送任務，同時發揮好水利工程防洪防汛作用。
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