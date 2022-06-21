大陸拚雙碳目標 漸進推綠色低碳

當前在低碳綠色轉型過程中，如何保持經濟社會平穩健康發展，如何平衡發展與減排的關係，成為中國大陸實現雙碳目標過程中的現實挑戰。

中新社報導，大陸生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向，推動減汙降碳協同增效，促進經濟社會發展全面綠色轉型，實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵階段。

「當前各地區、各部門、各行業及社會各界紛紛研究提出落實碳達峰、碳中和行動方案，我們必須認識到實現碳達峰、碳中和的目標既有不少有利條件，也有一些困難和挑戰」，大陸國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心副主任馬愛民日前在由中國環境記協主辦的主題活動中表示。

馬愛民說，大陸面臨著經濟快速增長和人民生活水準提高帶來溫室氣體排放需求增長的矛盾。大陸經濟仍然處在較快的增長過程中，人民的生活水準不斷提高，意味著對能源消耗的需求進一步加大。大陸的經濟結構仍然偏重，重化工業占比較高，能源消耗量大。大陸能源資源禀賦以煤炭為主，煤炭占比高意味著減排的任務更加艱巨。

專家指出，大陸力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，意味著大陸作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。

馬愛民強調，落實雙碳目標，大陸必須正確地認識和把握碳達峰、碳中和戰略目標任務，以久久為功的精神，堅定不移地實施積極應對氣候變化國家戰略，必須要處理好發展和減排、整體和局部、短期和長期的關係。要真正將碳達峰、碳中和納入生態文明建設和經濟社會發展的全局，使應對氣候變化工作主流化，以目標引領，規畫先行，指導各個地區、各個領域的雙碳工作。

大陸生態環境部部長黃潤秋表示，穩妥有序推進碳達峰碳中和，要立足富煤、貧油、少氣的基本國情，堅持先立後破，通盤謀畫。同時，做好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納動力能力，推動煤炭和新能源優先組合，發布減汙降碳協同增效實施方案，加快推進產業結構、能源結構、交通運輸結構的調整，大力深化大陸全國碳排放權交易市場的建設，支持綠色低碳技術創新成果轉化，更多用經濟、科技手段減汙降碳。