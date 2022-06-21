雙語帶貨爆火 陸電商直播翻紅

「牛排原切怎麼說？Original Cutting……」近來，雙語直播帶貨的新東方老師董宇輝走紅，相關視訊持續霸占社交媒體熱搜榜，而這種帶貨模式已成為新東方旗下東方甄選電商直播間裡的常態。

中新社報導，在東方甄選直播間，消費者聽到的不是聲嘶力竭的「一二三上鏈接」，而是主播們旁徵博引、妙語連珠，不僅講解商品相關的英文單詞，還談人生、聊歷史，講述產品的故事。

網友感嘆，「在直播間，學習到了古代詩詞、科學成就、人生哲理、英文翻譯」、「小時候買新東方的課，長大了買新東方的貨」、「這個暑假，我要把娃焊在這個直播間」……。

憑藉另闢蹊徑的雙語帶貨和充滿文化味的直播氛圍，新東方在極短時間製造了刷屏效應：一周內粉絲從剛滿百萬增到一千萬，3天內銷售額增加1777萬元人民幣。

在這種火爆效應下，新東方在線港股氣勢如虹。6月16日，新東方在線盤中漲超100％，近5個交易日漲幅累計超500％。新東方6月以來股價漲幅接近7倍，一舉抹平2021年來所有跌幅。

業界分析認為，東方甄選直播間的核心優勢在於差異化的直播氛圍、豐富的人才儲備、強大的內容生產力、新東方品牌背書的產品。

「從當下的直播行業看，知識型帶貨的蓬勃發展是對現有粗暴式、叫賣型帶貨的降維打擊。」紅網評論說，與當下流行的吆喝式直播相比，新東方別具一格，用不乏人文情懷的直播方式，改變了大眾對直播的印象，這種看似笨拙、娓娓道來的帶貨形式，彰顯了知識的力量和人文的溫度。

也有媒體指出，儘管此次新東方直播火出了圈，但人氣能否維持，銷量能否持續增長，還有待觀察。