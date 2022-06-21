雲商機+玩直播 天津老字號趕國潮 創新拉人心

「今年6．18和父親節期間，我們推出了葡萄巧克力酥、焦糖薄脆餅、水晶餅等幾款迎合年輕消費者口味的新品，整體銷售不錯，僅6月18日當天的備貨就銷售一空。」6月19日，中華老字號天津食品集團桂順齋公司總經理張玉表示。

中新社報導，一直以來，傳統老字號用情懷感動消費者，把傳承百年、童年記憶味道作為賣點。面對越來越多年輕人追求「國潮」的消費形勢，桂順齋通過開發新品種、新口味、以「國潮風」包裝升級為突破口，針對95後、00後，推出年輕化產品包裝設計的糕點小零食，成功吸引了消費者的目光。

天津桂順齋，是一個擁有97年歷史的中華老字號清真糕點品牌，生產的槽子糕、桃酥、京八件等傳統中式糕點一直受消費者喜愛。現在消費者除了能在門店裡購買外，還能通過購物平台點單，直播間下單等方式購買。

代表著傳統的老字號該如何煥新？天津市老字號協會相關負責人表示，需加強老字號企業知識產權保護，鼓勵老字號企業運用短片、直播等新形式，拓展銷售和宣傳管道，提升品牌影響力。

疫情期間，天津老字號堅守品質、韌性凸顯，藉助「雲」商機，擁抱新國潮。越來越多的老字號主動開發新品種、尋求新方式、開拓新管道，擁抱年輕客群，留住更多年輕人的心。

疫情給餐飲企業帶來挑戰，創於清咸豐年間的天津知名中華老字號狗不理集團相關負責人介紹，為降低疫情的不利影響，狗不理開始探索「直播間下單、送餐到家」新模式，開設7個直播間，銷售包子、咖啡、預制菜等，並通過直播宣傳狗不理包子「非遺」製作技藝。

帶貨主播則由自家人親自上陣。其中，狗不理的網紅當屬被粉絲暱稱為王伯伯的王立權。親切的天津方言、相聲演員級的幽默，讓直播間網友直呼「太貧（搞笑）了」。