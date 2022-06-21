海珠女性創業基地 歡迎台青築夢

廣州市海珠區台灣青年（女性）創新創業基地揭牌儀式，19日在廣東女性創新創業基地舉行。該基地正式運營後，將誠邀台灣青年來穗創業就業。

中新社報導，廣東女性創新創業基地是廣東女子職業技術學院在廣東省人力資源和社會保障廳支持下建設的「區域性（特色性）創業孵化基地」，位於廣州市海珠區，地處核心商圈，建築面積近2萬平方公尺，設聯合辦公區、獨立辦公區，以粵港澳台創新創業青年為主要服務對象。

近期，廣東女子職業技術學院與廣州市海珠區委統戰部、廣州台灣青年之家達成合作，在廣東女性創新創業基地開闢專門空間，共建「廣州市海珠區台灣青年（女性）創新創業基地」，為台灣青年提供全周期創業孵化育成服務。

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉表示，2008年，他通過兩岸交流從台灣來到廣州，因看好這座城市未來發展前景，一待就是13年，見證了這座城市翻天覆地的變化與成長。相信未來大陸有更多的機會讓台灣青年參與。

「希望通過廣州市海珠區台灣青年（女性）創新創業基地擴大兩岸校際交流，促進兩岸人才交流，創造更多的就業人才與創業人才來穗與來粵發展。」鄭明嘉說。

值得一提的是，近年來，廣州推出系列措施，為台灣青年來穗逐夢、築夢、圓夢創造更好條件，如實施支持港澳台青年來穗創新創業的「五樂計劃」等，從政策層面為台灣青年來穗發展提供同等待遇。

廣州市海珠區委常委、統戰部部長王福軍表示，海珠區將落實落細支持台灣青年創新創業的惠台政策，加大對廣州市海珠區台灣青年（女性）創新創業基地的支持保障，吸引台青扎根海珠。