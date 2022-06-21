山西生態園 入園企業破200家

根據山西數據流量生態園（簡稱生態園）消息，作為中國大陸首家以數據流量為特色的數位經濟產業園區，該生態園入園企業突破200家，互聯網流量投放突破18億元人民幣。

中新社報導，由山西省委統戰部帶頭推動成立的生態園，自2021年1月正式運營以來，已成為山西數位經濟領域的核心磁場。截至目前，園區已集聚「獨角獸」企業2家，上市公司7家，「專精特新」企業3家。

生態園以數位經濟核心要素「數據－算法－算力」為抓手，聚焦「數據聚合－數據流通－數據應用」的數據產業鏈路建設，形成數位智造、數位能源、數位物流、數位農業、數位營銷、數位電商、數位文娛、數位平台等八大特色產業領域。

在數位智造方面，生態園引入崢峰智控、算豐科技、中芯智能科技等多家數位智造行業重點企業，多向發力培育智能製造新業態。

在數位能源方面，依託山西電力數位化改革領先優勢，生態園引進祥睿能源、深電能科技、小歐大數據等10餘家從事電力交易的平台公司，這些企業積極佈局碳交易平台、電力交易平台，推動電力市場、金融市場、碳市場和能源數據市場的交匯融合。

未來，生態園將通過數據流驅動人才流、資金流、交易流、信息流融合滲透，實現數據價值轉化，逐步構建「數據要素+流量變現+場景應用+數據生態」的資訊數據流全棧閉環體系，加快打造數實融合、數據智能融合、產業鏈條完善、人才持續聚集、場景不斷豐富的數位產業生態，推動山西數位經濟產業發展擴量提質。