大陸新娘返鄉創業 帶動村民致富

「沒有做不成的事，只有不努力的人。」這是「大陸新娘」林翠花常常掛在嘴邊的一句話。

中新社報導，1994年，林翠花從福建省寧德市柘榮縣嫁到台灣，與丈夫在商海打拚。2012年1月，林翠花回娘家探親時，故鄉原生態的山水讓她眷戀難離。

得知柘榮計劃在乍洋鄉石山洋村規劃建設千畝高優農業示範園，林翠花經過一番市場考察，發現該村很適合種植珍稀中藥材與名貴樹木，便決定留在故鄉發展。

2012年5月，林翠花投資創辦的台企福建京林生物科技有限公司，集培育和研發藥用食用花卉、現代新品花卉、城市綠化苗木及珍貴樹種優質苗木繁育示範推廣於一體，並採取「公司+合作社+基地+農戶」和「企業提供資金、技術，農民出租土地、返承包管理」的經營管理模式。

「回到柘榮以來，一直發展種植業，員工基本都是當地的村民。」林翠花表示，以租賃形式從農民手中流轉土地投資開發，免費為1000多人次提供技術培訓，聘請農民進行技術管理，工資保底、效益分成，帶動了周邊村民增收致富。

張雪嬌就是其中的受益村民之一。她說，自己一家三口都在公司上班，幾年前在村裡蓋起了新房子，現在生活還不錯。

這兩年，林翠花事業又有新拓展—發展生豬養殖業。新成立的福建省佰臻生態農業有限公司，依託福建農林大學、福建農科院及加拿大加裕集團的人才優勢，實行農牧結合，致力生豬核心育種和生態化、規模化養豬。

與台灣僅一水之隔的寧德市，近年來先後發布一系列政策舉措，落實台胞同等待遇，深化兩岸經濟文化交流合作，推動更多台胞前來學習、就業、創業、生活。

林翠花表示，嫁到台灣生活了十幾年，還是心繫家鄉；如果有合適的機會，願意帶動更多台胞到大陸創業。