福建近年招商引資 總投資逾兆元

建設新福建，閩商再加力。這是18日於福州舉行的第七屆世界閩商大會發出的集結令。

中新社報導，長期以來，遍布全球的閩商篳路藍縷、奮力開拓、勇立潮頭，成為一支在大陸乃至世界都具有重要影響的企業家群體。目前，1580萬閩籍僑胞、2000多個閩籍社團，分布在180多個國家和地區，是福建發展的優勢與潛力。

在本屆世界閩商大會期間，福建省委書記尹力與海內外閩商座談表示，希望廣大閩商將企業發展融入新福建建設熱潮中，把更多資金、項目、人才和技術引入福建，推動更多福建製造和福建服務走向全大陸及世界。

海內外閩商以行動作出了回應。近一年來，福建實施招商引資專項行動，對接民企產業項目3183項，計劃總投資超過兆元（人民幣，下同）。而與本屆世界閩商大會同期舉行的第十二屆民營企業產業項目洽談會上，50個重大產業項目又集中簽約，總投資1731億元。

「福建正積極利用和發揮21世紀海上絲綢之路核心區的優勢，以優惠政策、高效的政務服務，吸引著越來越多的國內外投資。」印尼中華總商會第六屆總主席張錦雄認為，海外閩商和閩籍商會要積極發揮橋梁紐帶作用，推動福建與海絲沿線國家增進互動交流，成為新時期新福建建設的海外參與者。

緊跟《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）今年1月生效實施的腳步，菲律賓三福電子集團董事長許自福3月在福州投資創辦福州福和鑫電子貿易有限公司，幾天前又推動菲律賓內湖省比尼揚市與福建省寧德市簽署了建立友城關係意向書。

信義集團20世紀70年代末在福建石獅開啟創業之路，從一部拖拉機起步，到如今擁有四家上市公司，發展成為全球最大的太陽能玻璃製造商和浮法玻璃製造商。

澳門金龍集團有限公司董事長陳明金認為，澳門作為粵港澳大灣區的重要組成部分，與福建合作潛力大、空間廣；閩商應進一步把握共建一帶一路、新福建建設等重大機遇，共同拓展數位經濟、海洋經濟、文旅經濟、金融服務、中醫藥、會展等領域合作新空間。

作為一家從福建寧德成長起來的新能源創新科技企業，寧德時代新能源科技股份有限公司深耕動力和儲能電池領域，將自主創新、掌握核心技術作為企業發展的基石。董事長曾毓群說，寧德時代將不斷拓展清潔能源的應用場景，加快推進能源轉型，助力美麗中國、美麗福建建設。

福建省長趙龍向與會閩商表示，福建將營造成本更低、效率更高、更為公平環境，讓閩商在家鄉放心投資、安心創業、順心發展。