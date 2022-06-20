騰訊清倉式減持新東方 套現27億元

轉型直播帶貨後，新東方近期站上風口，不僅直播間粉絲大幅增長，且新東方股價在上周也出現暴力反彈，不過在股價大幅上漲的過程中，騰訊及一些海外機構則選擇在高點減持。

根據港交所披露的文件顯示，騰訊控股在6月15到16日，出售了新東方7,460萬股，減持後持股比例從9.04%降至1.58%，賣出均價在港幣9.6元左右。據具體賣出價測算，6月15日和6月16日，騰訊控股份別套現港幣3.42億元和港幣3.77億元，這次減持，騰訊控股共套現港幣7.19億元（新台幣27.6億元）。

招股書顯示，新東方共進行過三輪投資，A輪投資人為騰訊，以每股0.5627美元的成本認購約9,042萬股，以當前的匯率計算，騰訊的持股價格在4.41港元，這代表按20日賣出價格來算，目前騰訊已經淨賺近港幣3億，整體潛在獲利翻倍。

值得一提的是，6月15日及16日是新東方股價加速上漲的階段，6月16日該股一度漲幅翻倍股價沖高至港幣33.15元，最終收於港幣28.6元。

不過，新東方在6月16日見頂後卻連續大跌，該股20日開低走低跌逾32%，股價收於港幣16.98元，相較於6月16日的最高價，股價回落幅度高達48.78%，近乎腰斬。

實際上，在輿情火熱，股價暴漲的過程中，高點減持的除了騰訊外，還有一眾海外機構。Wind數據顯示，6月15日與6月16日，摩根士丹利分別減持3,531.45萬股和3,668.89萬股，減持金額港幣5.85億元和港幣10.49億元。

匯豐銀行在6月14日、6月15日分別減持366.65萬股、701.71萬股，減持金額港幣3,937.82萬元、1.16億元；摩根大通在6月17日減持1545.04萬股，減持金額港幣3.86億元。