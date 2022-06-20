大陸5月從俄進口原油總量 同比大漲近55%

中國大陸官方數據顯示，大陸上個月從俄羅斯進口的原油總量同比大漲近55%。

大陸海關總署網站提供的數據顯示，大陸今年5月從俄羅斯進口了超過84億公斤的原油，去年的進口量為約54億公斤。

路透報導，這相當於中國大陸每天從俄國進口了大約198萬桶，高於4月的159萬桶。今年5月的進口量也超越沙烏地阿拉伯，自沙烏地阿拉伯原油進口量為約78億公斤。

中國大陸今年4月從俄國進口了超過65億公斤的原油。

另據日本經濟新聞，大陸和印度正在增加採購俄羅斯産的原油。這是因為在美國和歐盟禁止進口導致買家減少的背景下，俄羅斯原油價格大幅低於國際價格，採購俄羅斯原油在經濟上有較大好處。由於中印採購的支撐，俄羅斯通過出口能源而確保了財政收入，美歐制裁的實際效果正在減弱。

日經中文網表示，利用金融信息公司Refinitiv的數據進行推算後得出，中國對俄羅斯原油的海上進口量（不含經由管線）5月達到每日80萬桶以上，比1月增加4成以上。優先採購俄羅斯原油的情況較為突出。而印度的俄羅斯原油海上進口量在1月為零，5月則達到每日近70萬桶。