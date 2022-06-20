快訊

緬甸軍的「吹噓殺人賽」：手機曝光軍人虐殺暴行

弟弟派又出招！長榮國際砸近10億元買進長榮航 布局明年經營權之爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸5月從俄進口原油總量 同比大漲近55%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸5月從俄進口原油總量，同比大漲近55%。（新浪財經網）
中國大陸5月從俄進口原油總量，同比大漲近55%。（新浪財經網）

中國大陸官方數據顯示，大陸上個月從俄羅斯進口的原油總量同比大漲近55%。

大陸海關總署網站提供的數據顯示，大陸今年5月從俄羅斯進口了超過84億公斤的原油，去年的進口量為約54億公斤。

路透報導，這相當於中國大陸每天從俄國進口了大約198萬桶，高於4月的159萬桶。今年5月的進口量也超越沙烏地阿拉伯，自沙烏地阿拉伯原油進口量為約78億公斤。

中國大陸今年4月從俄國進口了超過65億公斤的原油。

另據日本經濟新聞，大陸和印度正在增加採購俄羅斯産的原油。這是因為在美國和歐盟禁止進口導致買家減少的背景下，俄羅斯原油價格大幅低於國際價格，採購俄羅斯原油在經濟上有較大好處。由於中印採購的支撐，俄羅斯通過出口能源而確保了財政收入，美歐制裁的實際效果正在減弱。

日經中文網表示，利用金融信息公司Refinitiv的數據進行推算後得出，中國對俄羅斯原油的海上進口量（不含經由管線）5月達到每日80萬桶以上，比1月增加4成以上。優先採購俄羅斯原油的情況較為突出。而印度的俄羅斯原油海上進口量在1月為零，5月則達到每日近70萬桶。

俄羅斯 日本經濟

延伸閱讀

俄國天然氣減供 奧地利重啟燃煤電廠

遭俄減供天然氣 德執政聯盟改變立場 急改煤炭發電

南市議員反擊大陸以農為政 要求建立產品核心價值

俄裔導演在法國——看法國經典影展中的法俄百年對望

相關新聞

大陸5月從俄進口原油總量 同比大漲近55%

中國大陸官方數據顯示，大陸上個月從俄羅斯進口的原油總量同比大漲近55%。

中國5月手機出貨量　年減9.4%

受疫情反覆影響，中國大陸手機市場尚未回暖。據中國信通院20日公布數據顯示，2022年5月，大陸國內國內手機市場總體出貨量...

中國中下游製造業困境 官方擬推超常規政策挽救

鑑於疫情及原物料價格上漲嚴重衝擊中國製造業，中下游產業尤其明顯，幾無利潤。中國工信部將為此研究推出「超常規」穩增長政策，...

中國Q1最賣手機 蘋果iPhone13排第一

據市調機構Strategy Analytics於20日公布數據顯示，2022年首季，蘋果、榮耀和小米各有三款機型，排在中...

歐洲車荒中國彎道超車 出口是否超越德國受矚

歐洲受疫情衝擊及晶片短缺鬧車荒，中國汽車出口趁勢崛起，且因受惠新能源車潮出口大增，今年中國是否能「彎道超車」，超越德國成...

陸專家：俄羅斯放行中吉烏鐵路 是要解決物流出口

俄羅斯總統普亭日前在有著「俄版達沃斯」之稱的聖彼德堡國際經濟論壇（SPIEF）上發表演講談到俄烏戰事、西方制裁與中俄關係...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。