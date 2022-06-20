中國公布6月LPR利率　與上月持平

有別於上月的大幅下調，中國人民銀行（大陸央行）20日公布，6月一年期和五年期的貸款市場報價利率（LPR），分別維持在3.70%和4.45%不變，與上月持平。

據大陸央行授權全國銀行間同業拆借中心數據顯示，6月，大陸一年期LPR利率為3.70%，五年期LPR利率為4.45%。

在此之前，大陸央行上月將五年期LPR利率，一口氣從4.6%下調15個基點至4.45%，是睽違三個月的再次下調，被視為提振房市的重要措施。

但在本月數據公布前，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華坦言，當前中長期貸款增長乏力，反映出5月份大陸國內房市景氣度仍較低。因此，從目前部分中小銀行盈利與存款負債壓力情況看，短期下調LPR難度較大，本月LPR難見調整。

人民幣匯率方面，大陸國家外匯管理局20日一早公布，人民幣兌美元中間價報6.7120，較上一日6.6923下調197點。上一交易日，在岸人民幣收報6.7010。