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大陸宣布：陸基中段反導攔截技術試驗成功

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）
大陸國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

大陸國防部19日晚宣布，6月19日晚，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

「陸基中段反導攔截技術」是指在彈道導彈的飛行中段，也就是在大氣層外實施攔截的技術。世界上只有中國、美國和日本進行過類似中段反導攔截試驗。

根據公開資顯示，大陸過去曾五次對外公開宣布成功進行陸基反導技術試驗或達到預期目的，此前五次分別發生在 2010 年 1 月 11 日，2013 年 1 月 27 日，2014 年 7 月 23 日，2018 年 2 月 5 日，2021年2月4日。

彈道飛彈有三種飛行階段，自然而然也就分別對應了三種攔截方式：「助推段」防禦系統、「中段」防禦系統、「末段」防禦系統。

大陸軍事專家稱，在助推的上升段攔截的難度在於，反應時間太短了，當發現後再去攔截，導彈早已飛到中段。而在末端，導彈飛行速度快，一旦反應不及時或者沒有瞄準，導彈已直接到達目標。所以，中段反導，非常重要。

其中，陸基中段反導攔截技術，就是在大氣層外，把對方的中遠端或洲際導彈攔截。

在中段時，由於導彈已經飛出大氣層，這時進行攔截，就能大大降低導彈帶來的殺傷性。雖然在中段時，導彈自身會進行分離，分離出去的部分會以「假目標」的形式干擾攔截，但是相比其他兩種攔截技術，中段攔截導彈的飛行較穩定，有一段的速度較低，攔截起來更適合也更具可行性。

大陸軍事專家稱，陸基中段反導技術屬於技術儲備戰略性投資，各國都在強調攻防兼備，大陸的核力量有限，因此要發展適度的防禦能力。大陸已表明不首先使用核武器，但必須要保證自己核力量的生存能力，它更多的是基於一種防禦的考慮。

導彈 彈道飛彈

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