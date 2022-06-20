遼寧重大工程 銀企對接
遼寧省統籌發展和安全若干重大工程重點項目銀企對接會18日在瀋陽舉行。
中新社報導，2022年《遼寧省統籌發展和安全推進實施若干重大工程行動方案》發布，方案圍繞國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全、產業安全等五大安全，及增進民生福祉實施15項重大工程，謀畫一批富有時代感的高質量項目群。
經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共存。在遼各銀行機構全力服務重大工程，首批為219個項目提供授信1413億元（人民幣，下同）。當日，現場發布第二批500個項目融資需求達6000億元，切實提升金融服務實體經濟能力，有效防範化解金融風險，不斷鞏固經濟穩中有進、穩中向好態勢，為遼寧全面振興全方位振興提供堅強金融支撐。
活動現場，中國工商銀行遼寧省分行、國家開發銀行遼寧省分行、中國銀行遼寧省分行等14家銀行分別與北方華錦化學工業集團有限公司、瀋陽富創精密設備股份有限公司、鞍鋼礦業資源利用（鞍山）有限公司等32家企業項目單位簽訂授信協議。
目前，遼寧省圍繞15個重大工程，總投資2.36兆元，年度計劃投資超3000億元。特別是聚焦2022年省級重點項目，加大政策供給和服務保障力度，最大限度發揮政策紅利，以點帶面拉動全省項目加快實施和投資平穩增長。
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