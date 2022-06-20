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時隔7年 中日RCEP海上快線重啟

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸·青島·大港—日本·大阪·南港中日海上「黃金大通道」開通儀式18日在青島舉行。據悉，此次中日RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）快線是青島至下關中日快線撤線七年後，重新建設的一條中日海上快捷物流通道。

中新社報導，據該航線負責人、東辰航運集團快線部經理孫曉東介紹，該航線曾於一周前試航，日本貨主反響良好。本航次共裝載約150個標準箱，貨物主要為紡織品、電子產品及精密零配件等。預計航行約36小時後，於下周一上午抵達日本大阪南港，全船貨物預計當天下午可全部提貨完畢。

孫曉東說，該航線採用叉車、卡車等裝載設備可直接上船作業的滾裝船，且該船服務航速為27節，而普通的中國大陸赴日本貨輪航速約15節。由此，整個航程可縮短24小時。此外，他們與兩地海關進行溝通協調，實現了不同貨物按不同優先級快速通關，整體航運時效可比肩空運，且運費更低。未來，隨著運輸需求加大，可能會增開航次至每周兩到三班。

青島國際郵輪港區服務管理局投資運營部相關工作人員表示，此次快線的開通填補了近年來青島港無中日滾裝集裝箱服務的空白，有效平衡了時效性與經濟性，助力該市建設「進口海空聯運、出口空海聯運」對外貿易體系。

RCEP涵蓋了約全30%的人口、30%的經濟總量和30%的對外貿易，是中國大陸迄今為止商簽的參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿協定。

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