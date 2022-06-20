上海回正軌 外商服飾磨拳擦掌

時隔兩個月後，上海又見車水馬龍、人流湧動的繁榮景象，逐步恢復往日的活力。威富集團的上海員工在經歷環境消殺、運送貨物、整理貨架、布置陳列之後，重新開啟門店迎接消費者。

中新社報導，成立於1899年的威富公司，是全球最大的服裝、鞋履和配飾公司之一，旗下擁有Vans、Supreme、The North Face、Timberland、Icebreaker、Dickies以及Kipling等13個世界知名品牌。早在5月28日，The North Face前灘太古裡店舖、Vans金山店舖率先恢復運營，拉開了威富旗下所有品牌零售門店有序開業的序幕。Vans南京東路旗艦店、Kipling在南京東路上的多家店舖也相繼於6月1日重新開業。

威富中國配送中心地處昆山，是威富集團在大陸投資的最大基礎設施項目，也是其全球供應鏈中的重要組成，承擔著全大陸約80%產品訂單的分揀和配送任務。受疫情影響，配送中心於4月初暫停運營。在各部門的齊心協力和通力合作下，公司及時獲得當地政府部門許可，於4月27日起實施閉環運營管理。如今，威富中國配送中心已全面恢復運營。

威富亞太區總裁馬文表示，儘管面臨了許多疫情帶來的挑戰，威富對在中國大陸乃至亞太區的中長期增長目標依然充滿信心。

伴隨著城市生活重歸秩序，日本迅銷集團旗下的優衣庫公司在上海的門店已全部恢復營業。優衣庫方面表示，為持續深耕中國大陸市場，助推消費復甦，將加碼開設近20家新店，覆蓋山東、雲南、四川、安徽、浙江等省。此外，優衣庫更首次進駐浙江嵊州、樂清、永康、安徽淮南、湖北荊門，以助力中國大陸更廣大地區消費市場與大眾生活煥發新生活力。

來自西班牙的世界四大時裝零售集團之一，也是ZARA母公司INDITEX集團大中華區總裁Eva Serrano（思伊文）表示，看到中國市場的增長潛力，仍然對中國市場充滿信心。

截至目前，ZARA上海松江及昆山花橋的兩大物流中心倉庫已有序復工，進出口物流及中國大陸國內電商配送也在逐步恢復，INDITEX旗下各品牌的上海門店如期逐步恢復營業，成為上海首批開業的時尚零售企業之一。而在全大陸範圍內，ZARA也在不斷開設高品質實體門店、推出時尚新品，多措並舉助力社會經濟的全面恢復與發展。

思伊文表示，無論是倉儲物流的逐步恢復，還是實體門店整合購物體驗的創新升級，亦或高品質時尚商品的持續煥新，都在進一步印證中國大陸在INDITEX集團全球市場中的重要地位。疫情過後，必將迎來新一輪的消費熱潮。