重慶祭26措施 提振工業經濟運行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市經信委近日印發《重慶市提振工業經濟運行若干政策措施》，從穩住市場主體、提振重點產業、實施穩鏈工程、優化發展環境等推出26條政策措施。此舉旨在助力重慶工業企業紓困、支持工業經濟發展。

新華社報導，重慶市經信委相關負責人介紹，在穩住市場主體方面，重慶將積極保障企業穩健運行，及時協調解決企業用電、用氣、用地、用工、融資、運輸等方面需求；同時組織開展入企問診，幫助化解生產經營問題。加大投資支持方面，重慶將深入實施智能製造工程，支持企業開展「燈塔工廠」、數位化車間等項目建設，給予單個項目最高1000萬元（人民幣，下同）補助。

在提振重點產業方面，重慶將支持整車企業新車型研發上市，支持公共領域新能源汽車推廣應用；同時加快充換電、加氫、車路協同等基礎設施建設運營，支持企業新建或升級新能源和智能網聯汽車數據平台，對符合條件的項目最高給予2000萬元補助。並對投資集成電路（積體電路）領域的企業，給予單個項目最高1000萬元支持。

在實施穩鏈工程方面，重慶將持續保障產業鏈供應鏈穩定，實施「一鏈一策」、「一企一專員」，每日監測、報告、調度重點企業供應鏈運行和保障情況；並落實「白名單」制度，動態調整城市運行保障企業、產業鏈供應鏈重點企業、防疫物資生產企業等「白名單」企業清單。

在優化發展環境方面，重慶將發布減負政策措施目錄清單，推動減稅降費政策落地，同時集中化解拖欠中小企業帳款問題。

人民幣 燈塔

延伸閱讀

民宿洗澡誤碰鏡子…有暗房 萬一藏人？重慶女驚嚇

南橫施工學謙卑 路線完美非首要 最適合才必要

重慶-南亞陸海新通道 比海運快20天

鄭渝高鐵20日通車 北京-重慶省4.5小時

相關新聞

京東618購物節業績 報捷

大陸推動經濟復甦，在疫情反覆下，電商平台成績受到關注。據京東19日凌晨公布618購物節期間戰報指出，該平台累計下單金額達...

廣州南沙 打造灣區全球貿易樞紐

當一艘裝載超過3000噸新鮮榴槤、山竹等進口水果的貨輪歷經4天從泰國林查班港抵達南沙二期碼頭幾天後，另一艘裝載大陸國產工...

上海回正軌 外商服飾磨拳擦掌

時隔兩個月後，上海又見車水馬龍、人流湧動的繁榮景象，逐步恢復往日的活力。威富集團的上海員工在經歷環境消殺、運送貨物、整理...

時隔7年 中日RCEP海上快線重啟

中國大陸·青島·大港—日本·大阪·南港中日海上「黃金大通道」開通儀式18日在青島舉行。據悉，此次中日RCEP（區域全面經...

大陸數位文化產業 加速

科技的力量日新月異，文化的魅力歷久彌新，科技與文化的融合讓數位文化產業應運而生。17、18日在北京舉辦的第六屆中關村數字...

重慶祭26措施 提振工業經濟運行

重慶市經信委近日印發《重慶市提振工業經濟運行若干政策措施》，從穩住市場主體、提振重點產業、實施穩鏈工程、優化發展環境等推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。