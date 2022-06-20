重慶祭26措施 提振工業經濟運行

重慶市經信委近日印發《重慶市提振工業經濟運行若干政策措施》，從穩住市場主體、提振重點產業、實施穩鏈工程、優化發展環境等推出26條政策措施。此舉旨在助力重慶工業企業紓困、支持工業經濟發展。

新華社報導，重慶市經信委相關負責人介紹，在穩住市場主體方面，重慶將積極保障企業穩健運行，及時協調解決企業用電、用氣、用地、用工、融資、運輸等方面需求；同時組織開展入企問診，幫助化解生產經營問題。加大投資支持方面，重慶將深入實施智能製造工程，支持企業開展「燈塔工廠」、數位化車間等項目建設，給予單個項目最高1000萬元（人民幣，下同）補助。

在提振重點產業方面，重慶將支持整車企業新車型研發上市，支持公共領域新能源汽車推廣應用；同時加快充換電、加氫、車路協同等基礎設施建設運營，支持企業新建或升級新能源和智能網聯汽車數據平台，對符合條件的項目最高給予2000萬元補助。並對投資集成電路（積體電路）領域的企業，給予單個項目最高1000萬元支持。

在實施穩鏈工程方面，重慶將持續保障產業鏈供應鏈穩定，實施「一鏈一策」、「一企一專員」，每日監測、報告、調度重點企業供應鏈運行和保障情況；並落實「白名單」制度，動態調整城市運行保障企業、產業鏈供應鏈重點企業、防疫物資生產企業等「白名單」企業清單。

在優化發展環境方面，重慶將發布減負政策措施目錄清單，推動減稅降費政策落地，同時集中化解拖欠中小企業帳款問題。