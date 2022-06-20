廣州南沙 打造灣區全球貿易樞紐

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣州南沙打造灣區樞紐。圖為廣州港南沙港區。（香港中通社）
廣州南沙打造灣區樞紐。圖為廣州港南沙港區。（香港中通社）

當一艘裝載超過3000噸新鮮榴槤、山竹等進口水果的貨輪歷經4天從泰國林查班港抵達南沙二期碼頭幾天後，另一艘裝載大陸國產工程機械車的滾裝船，緩緩駛離南沙汽車碼頭，開啟前往中東地區的旅程。

新華社報導，早在唐朝，南沙便是中國對外貿易的重要樞紐。大陸國務院日前印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，提出共建高水準對外開放門戶。南沙區委相關負責人表示，面對新的時代機遇，南沙將以更大魄力更高起點推進改革開放，提升國際航運貿易樞紐能級，打造「鏈」接國內國際雙循環重要樞紐節點。

從天空俯瞰南沙港區，只見集裝箱堆積，重型貨櫃車來回穿梭，橋吊、龍門吊不停運轉。綜合保稅區內燈火通明，身穿馬甲的工作人員推著購物車在數公尺高的貨架中快速穿梭，依照訂單為客戶揀選商品。

儘管受疫情影響，南沙跨境貿易仍不失蓬勃活力。數據顯示，2021年，南沙港區集裝箱吞吐量再創新高，南沙外貿進出口總值達2600億元人民幣，佔廣州市外貿總值的近四分之一。

物流平台菜鳥2016年開始在南沙開展國際進口業務，經過6年發展，目前在南沙擁有5個倉庫，總面積超過10萬平方公尺。

菜鳥華南關務經理曾盼表示，公司業務的不斷擴大，離不開南沙對跨境貿易的持續支持。

南沙海關副關長鄧濤介紹，通過創新「智能審圖」、「5G查驗輔助機器人」等智慧監管手段，南沙推進口岸24小時全天候智能通關，實現貨物通關全鏈條信息化作業，進一步提高通關效率、降低通關成本。

數據顯示，2021年南沙進出口通關時間較2017年壓縮75%以上，進口提箱最短壓縮至1.5小時，出口集港壓縮至1至2天。

除了優惠政策的「軟對接」，跨境貿易的繁榮發展也離不開南沙對海陸通道「硬聯通」的打造。目前，南沙港區全港海鐵聯運班列業務輻射全大陸9個省市、42個地級市，外貿航線通達全球100多個國家和地區的400多個港口，有112條外貿航線通往「一帶一路」沿線國家和地區港口。

碼頭 航線

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