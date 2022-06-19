大陸華潤等5央企 傳轉為國有資本投資公司

消息人士稱，經大陸國務院國資委對國有資本投資公司試點改革情況的全面評估，國投集團、華潤集團、招商局集團、中國建材和中國寶武等5家央企正式轉為國有資本投資公司。

《21世紀經濟報道》引述接近大陸國資委消息人士指，三批19家國有資本投資公司試點央企，經過將近8年的試點工作，5家試點央企因功能定位準確、資本運作能力突出、布局結構調整成效顯著，此次被國資委批准正式轉為國有資本投資公司。另外12家央企需要繼續試點，包括中糧集團、保利集團、中遠海運集團、五礦集團和中廣核集團等。

據報導，還有兩家公司並未被國資委提及是否「轉正」或「繼續試點」。