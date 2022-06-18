學者：封控導致台商三大衝擊 陸今年經濟不樂觀

大陸疫情封控對經濟衝擊巨大，也影響台商跟外商在當地的營運。學者指出，大陸封控導致台商面臨三大衝擊，而大陸2022年經濟也並不樂觀。此外，近期工總針對台商的調查顯示，以前到大陸投資是尋求「生產要素成本最低的供應鏈」，現在要的是「最穩定供應鏈」，要確定保供才是重要的。

由政大國關中心、中經院、陸委會等單位合辦的「2022經濟發展與情勢評估論壇」18日在政大舉行，全國工總大陸事務組組長黃建群在會上指出，有大陸學者估計先前武漢封城損失人民幣1.7兆元（約合台幣7.52兆），這次上海等地封控應該超過人民幣18兆元（約合台幣79.6兆）。

此波上海、昆山封城受到影響停工的台商，先前據櫃買中心跟證交所統計達141家，但黃建群強調「事實上不只」，因為還有非上市櫃公司，台商究竟受到哪些影響，他引用全國工總近期進行的大陸台商大型調查，歸結為三點。

首先是「閉環生產」，他強調相較於大企業，中小企業無法處理閉環生產的成本，其次也是影響最大的是「斷鏈」，他引述一位匿名大廠負責人表示，雖然備料夠、但是零配件運不過來、成品也無法出貨。最後一個問題是缺工，他透露，調查聽到受訪者提及有廠區工人騎電瓶車、坐小船逃到別的省分，有台商大廠幾乎整個工廠工人都跑掉、要重新招人。

他提到，很多台商反映，以前到大陸投資是尋求「生產要素成本最低的供應鏈」，現在要的是「最穩定供應鏈」，要確定保供才是重要的。在政策不確定性、層層加碼一刀切下，將加速台商「China Plus One」布局，會把一些配套產商或產線放在中西部、東南亞與回台灣。但他強調，台商普遍表示不會撤離大陸，原因是產業鏈群聚、穩投資政策優惠以及內需市場誘因，另外是如果要結清撤出，要返還稅收優惠，估計一家中小企業要返還地方政府三到四千萬人民幣（約合台幣1.32兆到1.77兆元），「目前台商可選擇並不多，且戰且走」。

此外，中經院第一所副所長吳佳勳則引用大陸商務部數據指出，不管是貿易戰跟疫情之後，到大陸投資的錢都有增加，數據顯示大陸市場還是有吸引力。值得注意的是，2016年到2020年，香港扮演投資中國大陸更重要角色，從59%增加到67%。對於這個現象，吳佳勳指出，港版國安法之後外資設總部減少，可是來自陸籍企業數字增加，有些是歐美下市來到香港、有些則是大陸企業到香港設總部，這些都以外資（港資）形式流到大陸。

從產業別來看，5年來製造業比例從36%降到25%，資訊傳輸、技術服務等產業則增長，反映成本升高及缺工之下大陸製造業投資環境惡化、投資優勢快速縮減。而台商最主要聚集在江蘇、廣東、上海與福建，投資產業除上海是金融保險業、其餘地方是電子零組件。

對於大陸近年公布的「外商投資安全審查辦法」，吳佳勳認為其規範領域籠統、各行各業都可能被涉入，也沒有定義「重大影響」，還要求外資要主動申請審查，增加很多不確定性。她引述2021年美歐日韓台商各自報告指出，當時美歐日韓台商都評價大陸投資環境不公平，也都認為大陸經濟有前景，但面對挑戰，台商採取與其他外商「領頭羊策略」不同做法，會選擇順應市場、採取跟隨的策略。