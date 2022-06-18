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搶著領錢？上海多家銀行人潮爆滿 有人凌晨2點就排隊

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐匯區某家銀行門口。記者林宸誼／攝影
上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐匯區某家銀行門口。記者林宸誼／攝影

儘管6月1日起，上海解封後各家銀行的據點逐步恢復營業，但在疫情防控考量下，各家銀行採取每天發放號碼牌限流方式辦理業務，一度造成有老人凌晨2點就開始在銀行外排隊，就只為領號碼牌。

與台灣超商可以現金繳交水電費，或是透過設在超商的自動提款機（ATM）設備轉帳提款等業務；在大陸這些都要到營業據點辦理，加上大陸老人比較少透過手機線上繳費，所以習慣親自臨櫃辦理。

在徐匯區天鑰橋路某家銀行據點，窗口辦理業務每天只發放40個號碼牌，而提款機時好時壞，附近居民尤其是老人們，存錢、領錢、轉帳，甚至繳交水電燃氣費，來來回回好多天，還是無法辦理。

另一家銀行支行門口倒是沒有人排隊，但兩名工作人員和紅龍圍起來的警戒線已經攔住了入口，工作人員表示，今天的號碼已全部發完，而該據點每天上午下午各開放2個半小時，中午11時30分至下午1時30分是消毒時間。

工作人員指出，為了避免人員聚集，銀行採取了發放號碼的方式限流，上午下午各30個號，60個號於上午開門時一併發完。

為何要限號辦理業務，銀行客服人員表示，這是應對目前防疫的管理方式，限號放號的數量，幾乎就是每天窗口接待能力的飽和數，限號發完就是要請民眾，不要排隊等待了，這樣也可以盡量減少人員聚集，而造成的疫情防控風險。

銀行客服建議，老人可請家屬代為線上辦理，或透過據點提款機設備操作。

上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐匯區某家銀行已發放完號碼牌，沒有人排隊。記者林宸誼／攝影
上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐匯區某家銀行已發放完號碼牌，沒有人排隊。記者林宸誼／攝影

提款機 疫情

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