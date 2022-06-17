河南：「天降紅碼」與「維穩焦慮」

（德國之聲中文網）河南部分村鎮銀行儲戶“被紅碼”的事件近日來在中國社交媒體引起熱議，周五鄭州市紀委監委表示，已經啟動了調查問責程序，對發現違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》的亂作為，將依規依紀依法嚴肅處理。

在疫情背景下，對於中國各地居民來說，健康碼已經成為日常生活中另一張身份證，只要健康碼變成紅色，通常就意味著相關人員感染新冠病毒或者是密切接觸者，出行自由就要受到限制。而河南一些村鎮銀行儲戶紅碼“從天而降”的遭遇，則引發了一場討論：原本用於防疫的大數據是否遭到濫用，甚至成為“維穩”的工具？

在6月12日前後赴河南鄭州並且健康碼突然變紅的外地人員，身份都有一個共同點，那就是他們都是河南村鎮銀行的儲戶。

從4月份開始，一些村鎮銀行的儲戶發現無法使用網上銀行服務，他們多次嘗試向監管機構提出投訴，要求去除自己的存款，但是始終未能獲得答復。據財新網報道，涉及網上銀行系統被關閉的有四家河南村鎮銀行、兩家安徽村鎮銀行，線上儲戶共約41.3萬人，其中很大一部分是外地儲戶。

據“澎湃新聞”報道，今年3月警方發布了對原許昌農商行副行長孫振甫的懸賞通緝令，此人涉嫌“嚴重經濟犯罪”，目前在逃。而許昌農商行旗下有幾家村鎮銀行的網上銀行業務就在通緝令發出的一個月後暫停服務，這更加引發了儲戶的恐慌。在線下取款也遭遇困難之後，不少儲戶便走上維權之路。

然而一些儲戶到了鄭州之後，便發現自己的健康碼無端變紅。還有儲戶講述道，當地有關防疫人員還告訴他們，只要決定離開鄭州返程，健康碼就可以重新轉成綠色。有網絡分析文章指出，這波“謎之操作”的言下之意大概是：只要你來取錢，我就給你“紅碼”；只要你肯回去，就算是紅碼也可以暢通無阻。

一系列“天降紅碼”的事件曝光之後，引發了網民的關注。不少人疾呼健康碼不是“權力碼”，並要求國家衛健委調查此事，嚴懲主要責任人。按照河南省疫情防控指揮部的說法，賦碼轉碼的流程極為嚴格，權限在省大數據管理部門，在沒有暴發疫情，沒有中高風險地區的情況下，省平台基本不會允許大規模賦碼。而在這次“天降紅碼”事件中，背後操作方究竟是誰，目前尚不清楚。

在《人民日報》官方賬號發布的有關“鄭州市紀委監委啟動對賦紅碼問題調查問責程序”的微博下面，有不少網民發表了評論。點贊數量最高的熱門評論來自網友“遭到網爆的峨眉山猴子”：“做假核酸證明都屬犯法，這個精准定點定人賦假紅碼不能全賴“人工”智能吧。”

另一位“HELLONATH”表示：“我想說這個問題真的很嚴重，疫情以來大家都很難，盡管有很多抱怨但是大部分人還是願意遵守防疫規則，彈窗了紅碼黃碼了就居家隔離不再出戶，為的只是配合防疫政策，可是現在紅碼事件告訴我們這個本該只和疫情相關的健康碼居然能被其他人或機構隨意篡改，變為限制人民群眾正常取錢的工具！”

也有很多網友提醒，違規賦紅碼問題背後的儲戶無法取款問題更應該得到關注。一位名為“還我存款”的網友寫道：“能不能幫40萬儲戶把400億存款取不出來得問題也查一查？”另一位“大guo民眾”則調侃道：“以前欠銀行的被拉黑名單，不能坐高鐵！現在河南銀行欠你的被賦予紅碼，寸步難行。”

官方媒體《環球時報》前主編胡錫進周五也發表微博長文指出，中國針對基層的維穩標准應適當放松，不應只要有幾個人在某地舉舉牌子，喊兩聲口號，就認定那裡“出事了”，就要對當地領導追責。胡錫進認為，這會使得地方干部將“不出事”視為第一要務，不管用什麼辦法，先“維穩”了再說。而鄭州發生的針對特定人群的健康碼動手腳，就屬於濫用公權的做法。

胡錫進強調，“維穩的思維如果極化，不符合社會治理的基本規律。”他還建議，應當“在依法治國的方向上不斷形成更大的包容性和彈性”，多一些寬松、從容，減少不必要的“維穩焦慮”。

（美聯社、聯合早報等）

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