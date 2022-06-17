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繼美國之後 特斯拉陸國產Model Y漲近9萬至177萬元
在調漲多款美國電動車售價後，特斯拉在中國大陸市場也跟進漲價。特斯拉中國官網17日顯示，中國大陸國產Model Y長續航版本漲價人民幣1.9萬元（約新台幣8.55萬元）至人民幣39.49萬元（約新台幣177.7萬元），交車周期為20到24周。
今年3月，特斯拉中國曾在一周內三度調價。大陸國產Model Y長續航版本年初售價為人民幣34.79萬元，隨後兩次上漲，調至人民幣35.79萬元和37.59萬元。
全球車廠疲於應對電池等零件成本上升，而特斯拉在美國市場先前就已悄悄調漲多款電動車售價，最多調漲6,000美元（新台幣17.8萬元）。
彭博資訊報導，美國市場的Model 3轎車長續航版價格調升2,500美元，每輛售價57,990美元；Model Y長續航版上漲3,000美元至每輛65,990美元，Model Y高性能版漲2,000美元至69,990美元。Model S長續航版雙馬達四輪驅動車款大漲5,000美元至104,990美元；Model X長續航版雙馬達四輪驅動車款的漲最多，一口氣漲價6,000美元至12萬990美元。
今年1到5月，特斯拉中國累計交付量為21.59萬輛，年增長超過50%，已超過去年全年交付量的一半。
去年特斯拉全球銷量93.6萬輛，中國大陸批發銷量41.3萬輛，貢獻一半產能。中國大陸市場的售銷量也達到了25萬輛。
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