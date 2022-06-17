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受疫情封控衝擊 上海前5月消費、投資年減兩成
上海市統計局17日公布，受疫情和封控衝擊，今年前五個月，上海消費、固定資產投資分別年減18.7%、21.2%，商品房新開工面積跌61.8%。
今年前五個月，上海社會消費品零售總額人民幣6,047億元，年減18.7%。分行業看，批發和零售業實現零售額人民幣5,643億元，年減17.5%；住宿和餐飲業實現零售額人民幣404億元，下降32.2%。
單看5月，社會消費品零售總額人民幣948億元，年減36.5%，但跌幅比4月收窄。
固定資產投資年減21.2%。三大投資領域中，城市基礎設施投資年減41.3%；工業投資年減22.1%；房地產開發投資年減18.0%。
全市三大產業投資中，第一產業投資年減57.3%；第二產業投資年減22.1%；第三產業投資年減21.0%。
房地產開發投資方面，前五個月年減18.0%，商品房新開工面積476萬平方公尺，年減61.8%。其中，住宅新開工面積248萬平方公尺，年減54.3%。商品房銷售面積461萬平方公尺，年減23.0%。
此外，5月上海市規模以上工業企業完成工業總產值人民幣2,341.24億元，年減27.6%。
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