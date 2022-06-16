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李斌：蔚來大眾品牌產能規劃50萬輛 比特斯拉便宜10%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蔚來汽車董事長李斌16日表示，蔚來大眾品牌將提供換電版車型，會比特斯拉便宜10%。圖為es7。IT之家
蔚來汽車董事長李斌16日表示，蔚來大眾品牌將提供換電版車型，會比特斯拉便宜10%。圖為es7。IT之家

蔚來汽車董事長李斌16日表示，蔚來大眾品牌將提供換電版車型，對標特斯拉Model3 / Y，但售價便宜10%，「換電版Model 3、換電版Model Y，還比特斯拉便宜10%」

IT之家報導，李斌還提到，蔚來已與合肥簽署新橋工廠二期協議，為蔚來售價20 萬級別大眾品牌車型做好了50 萬輛年產能的準備。

李斌指出，按照目前計劃，蔚來針對大眾市場的新品牌，會在2024年的下半年開啟交付，將搭載下一代NT3.0 的技術，終端主力產品的價格定位是人民幣20到30萬元，同時擁有可換電的架構，且會搭載蔚來自產的電池，「產品將會非常有競爭力。」

蔚來先前還表示面向大眾市場的新品牌的業務工作進展順利，核心團隊搭建完成，明確了戰略方向和發展計劃，首批產品已經進入到關鍵的研發階段。

江淮汽車去年曾發布公告，表示已與蔚來控股簽署合資意向書，且爭取早日簽訂正式協議，雙方擬在合肥市設立合資公司江來先進製造技術（簡稱「江來」）。

江來註冊資本擬定為人民幣5 億元。其中，江淮汽車與蔚來汽車，分別擬認繳人民幣2.55億元、2.45億元，分別佔註冊資本總額的51%、49%。

品牌 人民幣 蔚來汽車

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