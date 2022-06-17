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重慶-南亞陸海新通道 比海運快20天

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
陸海新通道國際聯運測試班列（重慶-西藏-南亞）16日首發，鐵路工作人員發車前做準備。（新華社）
陸海新通道國際聯運測試班列（重慶-西藏-南亞）16日首發，鐵路工作人員發車前做準備。（新華社）

一列載有服裝、日用品的陸海新通道國際聯運班列（重慶—西藏—南亞）測試班列16日從重慶團結村中心站駛出，經日喀則，轉由公路從吉隆口岸出境，最終駛往尼泊爾首都加德滿都，為重慶與南亞國家的貿易開闢一條新通道。

中新社報導，陸海新通道運營有限公司董事長王渝培表示，此次班列為重慶開往南亞國家的首趟國際貨運班列，共運輸貨物10個大櫃，全程共計4200餘公里，運輸時效為12天至14天，較以往的海運方式快20天左右。

中國大陸與尼泊爾的貿易往來密切。西藏自治區商務廳提供的資料顯示，尼泊爾長期保持西藏第一大貿易夥伴地位。2021年，尼泊爾與西藏進出口貿易值為17.97億元人民幣，同比增長37.4%，占西藏對「一帶一路」沿線國家貿易值的69.4%。此外，重慶及周邊省區市均與尼泊爾建立良好貿易關係，此次運輸的貨物除了源自上述省區市，也來自大陸華南沿海地區。

本次班列開行，不僅為深化尼泊爾與西藏的經貿合作，還加強重慶和西藏的互聯互通，深化重慶和尼泊爾等南亞國家之間的經貿合作。

王渝培表示，未來將更加積極地安排重慶等地貨源，促進國際運輸便利化；也將推進該班列發運、常態化發運和雙向班列常態化開行，加強中國大陸與尼泊爾及更多南亞國家的貿易等合作。

尼泊爾 西藏

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