上海元宇宙規模 2025年衝破3500億

上海全球投資促進大會16日舉行，並發布了數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智慧終端四個「新賽道」行動方案。其中到2025年，元宇宙產業規模突破3,500億（人民幣，下同）。

元宇宙產業提出，要瞄準元宇宙前沿技術、交互終端、數位工具等關鍵方向，打造10家具有國際競爭力的第一梯隊企業、100家掌握核心技術的專精特新企業；打造50+示範應用場景，100+標竿性產品和服務。到2025年，產業規模突破3,500億，並帶動全市軟件和信息服務業、電子信息製造業規模躍上新台階。

除元宇宙產業，到2025年，綠色低碳產業規模力爭達5,000億，智慧終端產業規模超過7000億，這三大領域新增規模有望超過1兆。

而上海數位經濟的規模已超過1兆元，預計到2025年，在上海整個經濟占比會超過15%。

上海還推出第三批特色產業園區，共13個。其中數位經濟領域、綠色低碳領域、元宇宙領域各推出2個特色園區；智能終端領域、時尚消費品領域各推出3特色園區。