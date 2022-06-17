青海冬蟲夏草 量減價增

「今年冬蟲夏草鮮草的產量比往年有明顯的下降，下降至少三分之一的產量，今年冬蟲夏草價格要比去年相對高20%以上。」青海省玉樹州冬蟲夏草協會副會長朱錦毅16日說，冬蟲夏草鮮草與去年相比每根價格上漲7元（人民幣，下同），乾草每斤的價格則要比去年上漲1.5萬元左右。

中新社報導，2022年冬蟲夏草鮮草季6月16日在青海玉樹藏族自治州玉樹市開幕。中國大陸冬蟲夏草的產量占世界產量的98%，而青海冬蟲夏草占中國大陸60%以上的產量，是世界冬蟲夏草的主產區，也是青海省蟲草產區農牧民增收的重要來源。據不完全統計，品質上乘的青海玉樹雜多冬蟲夏草2021年的交易價格為每斤4萬元至6萬元，年交易約20億元。近五年來，冬蟲夏草價格持續上漲。

「今年雖然產量下降3至4成，但總體來說仍屬正常範圍，不用過度解讀，這是冬蟲夏草特有的現象。」青海省畜牧獸醫科學院草原研究所冬蟲夏草研究室主任李玉玲表示。