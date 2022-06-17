中亞天然氣 輸陸逾4千億立方公尺

據大陸國家管網集團西部管道公司最新統計數據，大陸首條跨國輸氣管道—中亞天然氣管道已累計向中國大陸輸送天然氣超過4千億立方公尺。

新華社報導，中亞天然氣管道西起土庫曼和烏茲別克邊境，穿越烏茲別克中部和哈薩克南部，經新疆霍爾果斯口岸進入大陸境內，目前ABC三線並行，入境後通過霍爾果斯壓氣首站與西氣東輸二、三線管道相連，全長1833公里，總設計輸氣能力為每年600億立方公尺。

大陸國家管網集團西部管道公司霍爾果斯作業區工作人員武澤表示，公司加強供需形勢監測和需求峰值預測，通過霍爾果斯壓氣首站前端氣質氣量精準計量和壓縮機等設備設施高質量健康體檢，提升管網運行水平。

中亞天然氣管道自2009年12月投產以來，單日最高輸量超1.6億立方公尺，輸送的4千億標方天然氣折合可替代煤炭5.32億噸，相當於減少880萬噸有害物質、5.68億噸二氧化碳的排放。

中亞天然氣管道天然氣主要氣源來自土庫曼和烏茲別克，2017年又開拓哈薩克氣源。