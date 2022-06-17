粵港澳大灣區 擁5大億噸港

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

放眼珠江口，大灣區港口密集。廣州、深圳、珠海、東莞、香港等5個港口已邁入億噸大港行列。

香港港、廣州港和深圳港集裝箱吞吐量居於世界前10位。「粵港澳大灣區發展規劃綱要」正式公布3年以來，世界級港口群正在加速形成。

粵港澳大灣區城市河網密布，樞紐港口和內河港口需要聯動發展。為提升口岸通關時效，以廣州南沙港、深圳口港作為樞紐港，以珠江沿江及內河港口為支線港組合的「灣區一港通」和「大灣區組合港」模式逐漸成形，為貨物運輸打造出綜合運輸通道。載有瓷餐具等貨物的集裝箱在東莞石龍港辦結通關手續，經由駁船運至深圳蛇口，在蛇口港直接搭上國際貨輪發往世界各地。

廣州港南沙港區是華南地區重要的對外經貿樞紐港。去年年底開通的南沙港鐵路可以直接駁接到港區出海，通過已開通的149條國際集裝箱班輪航線把貨物送至海外。江西贛州的南康家具、湖南株洲的醴陵陶瓷等外貿產品，在南沙港通過海鐵聯運的通道順利出海，遠銷歐美多個國家和地區。

大港口串起大通道，大通道促進大循環。廣州港是集裝箱、滾裝汽車、糧食樞紐港，且具備冷鏈物流、船舶修造、國際郵輪、都市遊船等優勢；深圳港開山填海，港口通過能力和綜合影響快速崛起，並聚焦提升數位化港口建設；香港是國際航運中心，擁有一個充滿活力的海事集群，提供船舶融資、海事法律等服務，現代航運服務業發達。

「粵港澳大灣區最大的優勢在於能攜手港澳地區。」廣州市港務局副局長袁越認為，目前已出現廣州、深圳、香港港口企業收購、參股其他港口或合資建設碼頭等，未來需要進一步形成以廣州港、深圳港、香港港為龍頭的粵港澳大灣區港口群生態圈。

專家指出，未來港口之間的競爭是供應鏈的競爭，而通過港口整合，可以把整個供應鏈條串聯起來，優化港航資源配置。

深圳 香港

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