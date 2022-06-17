陸應屆畢業生 5成盼發展副業

2022年畢業季來臨。58同城、趕集直招16日發布「2022年畢業季調研分析報告」顯示，29%的受訪畢業生已經找到工作或收到錄用通知。受疫情影響，今年51%的受訪畢業生更傾向於選擇更加穩定的工作，39%的畢業生表示可以接受相對較低的薪資。

中新社報導，這份報告中統計的2022年畢業生男、女性分布較為平均，從年齡構成來看，「95後」受訪者人數占比56%，「00後」占比44%。其中，「95後」畢業生主要為本科學歷，還有部分為研究生及以上學歷，逾3成「95後」畢業生表示，已找到工作或收到錄用通知。

報告指出，近9成畢業生有至少一次實習經歷，且認為實習經歷對找工作有幫助。為了個人能有更好的發展，有89%的畢業生願意接受加班；50%的畢業生希望可以發展副業或者靈活就業以增加就業機率。

從就業目的地來看，一線城市因就業機會、經濟實力與區位優勢較為突出，仍為大部分畢業生工作首選城市，此外，有38%的畢業生出於離家近等因素選擇新一線城市。

具體來看，深圳、廣州為2022屆畢業生的熱門就業城市，其中深圳畢業生淨流入率達3.5%。長沙、北京、上海、天津也頗受畢業生青睞，均呈淨流入態勢。從「00後」畢業生的選擇來看，更多人傾向前往杭州、西安、長沙、成都、青島等新一線城市就業。

從薪資水平來看，報告指出，各城市的實際薪資水平與熱門程度大體相當。北京因高科技產業較為集中，實際月薪均值過萬，為10800元（人民幣，下同）；其次為深圳，實際月薪平均為9800元，廣州為8595元。在新一線城市中，重慶於今年躋身大陸工業互聯網基礎設施「第一陣營」，為吸引更多高校人才，薪資待遇也水漲船高，實際月薪平均為8595元。

從職業和行業選擇來看，6成畢業生表示職業與所選專業對口，薪酬待遇、個人發展、晉升機制為畢業生求職最看重的因素。今年，計算機/通信/電子/互聯網仍是最受畢業生歡迎的行業，其次為金融業。