台灣B2B品牌疫後出海 阿里巴巴祭3000萬助陣

因應全球貿易型態轉變，阿里巴巴國際站（Alibaba.com）16日宣布全新台灣市場策略，啟動總值達新台幣3,090萬元的「台灣B2B品牌出海振興計畫」，目標支持100家製造型和零售型台灣中小企業，運用專業外貿電商平台加速轉型。

阿里巴巴指出，Alibaba.com可協助台灣中小企業發展「品牌外貿」，脫既有成本、價格導向的外貿代工紅海，加速轉型成為高附加價值、揚名全球的台灣外貿品牌。

Alibaba.com台灣總經理郭奕麟表示，根據Alibaba.com調查，國際買家最重視的企業特質包括「科技水準」、「客製化與準時交付能力」、「設計專利及服務保障」等，都是台灣中小企業的優勢，但過往企業多專注在製造本業，不擅長於線上展現製造能力、品質和服務差異化，較易陷入比價的泥沼之中，無法有效提升獲利能力。

因此，對於「台灣B2B品牌出海振興計畫」，郭奕麟說，正是希望能幫助企業提高產品附加價值，讓台灣外貿發展從成本優先策略轉向創新與品質優先，擺脫價格競爭的惡性循環，將企業優勢昇華成品牌價值、進而讓品牌價值轉化為外貿實績。

據指出，「台灣B2B品牌出海振興計畫」將瞄準台灣品牌的關鍵痛點，針對較不擅長的數位行銷能力提供實質補助，搭配平台廣告版位和主動獲客權益等加碼，最大化品牌效益。

阿里巴巴指出，計畫預計投入新台幣3,090萬元，限額補助100家台灣中小企業品牌，每家企業補助資源超過30萬元。具體內容包含「贈送櫥窗展示版位」1年、「主動營銷報價權」1年、10年以上經歷業師或電商教練陪跑的「飆星加速計畫」補助、五大行業加贈「極速上架及商業產品拍照」等。

除「台灣B2B品牌出海振興計畫」之外，Alibaba.com亦宣佈全新「買家分層」服務，提高匹配效率，並提供台灣中小企業提供獨家買家趨勢洞察，例如根據Alibaba.com《2022年全球數位採購趨勢調查》顯示，綠色永續產品在Alibaba.com上的新品上架速度是其他品項平均的6倍以上。

台灣司麥爾食品總經理蔡興昌說，司麥爾從「卡滋爆米花」團購起家，後於外銷市場積極轉型，在Alibaba.com接下國際大廠代工訂單，並觀察到買家對永續概念的提升，因此改造永續新工廠，讓疫情間營收逆勢成長20%。