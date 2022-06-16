大陸前財長樓繼偉：疫情防控釀「類公地悲劇」很難追責

大陸疫情防控對經濟的影響相當巨大，大陸前財長樓繼偉形容這是「類公地悲劇」，不當封控的影響是全域性的，但很難追責，這對經濟產生重大不利影響，所有參與者都受到損害。

據財新網報導，曾在2013到2016年擔任大陸財長、現任大陸全國政協外事委員會主任的樓繼偉，16日出席「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」活動時，對疫情防控所導致的負面結果，以「類公地悲劇」形容。

樓繼偉解釋，「公地悲劇」在經濟學上是指私有土地所有者無償利用一塊公地，造成公地的過度利用並荒廢，最終使所有使用者受損，他將之與疫情防控比擬，稱公共衛生事件防控主要靠公共部門，往往偏向於封堵，一個城鎮、街區出現疫情，資訊明確、便於問責，「但不當封堵造成的交通阻斷、產業鏈不能接續、人員不能復工等影響是全域性的、很難追責，這對經濟產生重大不利影響，所有參與者都受到損害」。

對於這種「類公地悲劇」如何解決，他認為可以採取跟公地悲劇一樣的解決方法，即對公共資源的使用加強管制。他指出，大陸中央已宣布相關政策，包括嚴格防止阻斷交通、「疫情防控九不准」等，並開始嚴格督查。他認為之後要進一步優化應對政策，更有力地推出改革開放舉措，強化經濟增長內生動力，從根本上扭轉「供給衝擊、需求不足、預期轉弱」的三重壓力。

至於面對預期轉弱、民間投資不願投、不敢投的問題，樓繼偉則表示，關鍵在於如何平衡好疫情防控和經濟增長，「政府部門在探索，民間也在觀察，各方認為目前方法還不到位。這個問題不解決，（民間）都不願意投資，當然還有其他很多因素，目前而言這是最重要的」。